Bạn cần biết A&T Group công bố dự án A&T Saigon Riverside, tháp đôi 40 tầng mặt tiền sông Sài Gòn Công ty Cổ phần Đầu tư A&T (A&T Group) chính thức công bố ra thị trường dự án căn hộ cao cấp A&T Saigon Riverside tại mặt tiền sông Sài Gòn, phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô hai tòa tháp cao 40 tầng, dự án được định vị sẽ trở thành tâm điểm đầu tư và an cư mới tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh.

A&T Saigon Riverside đón đầu tiềm năng từ hạ tầng kết nối liên vùng

A&T Saigon R iverside tọa lạc tại vị trí chiến lược, nơi hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang và sắp triển khai. Các công trình như mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 2, tuyến đường ven sông Sài Gòn và các cây cầu mới kết nối Thuận An với quận 12 (cũ) được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo ra một mạng lưới giao thông liền mạch và thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Pháp lý vững chắc và uy tín từ chủ đầu tư

Một trong những nền tảng vững chắc của A&T Saigon Riverside là hồ sơ pháp lý minh bạch. Dự án đã hoàn thiện các thủ tục quan trọng, bao gồm Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3687/QĐ-UBND (17/12/2024), phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (tháng 4/2025) và đặc biệt là đã được cấp Giấy phép xây dựng, đủ điều kiện khởi công.

Năng lực của A&T Group đã được chứng minh qua thành công của dự án A&T Sky Garden, một dự án tại Thuận An đã về đích sớm hơn kế hoạch và được thị trường đón nhận tích cực. Điều này khẳng định cam kết và uy tín của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án.

Ông Nguyễn Trần Minh, Giám đốc Phát triển dự án A&T Group, chia sẻ: "Với A&T Saigon Riverside, chúng tôi không chỉ xây dựng một công trình kiến trúc, mà còn kiến tạo một không gian sống chất lượng cao, cân bằng giữa nhịp sống năng động và sự thư thái bên sông Sài Gòn. Bằng việc chú trọng vào pháp lý, tiến độ và chất lượng bàn giao, chúng tôi mong muốn mang đến một tài sản có giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư và một chốn an cư đích thực cho cư dân".

Không gian sống chất lượng cao tại A&T Saigon Riverside

Khác biệt với phần lớn dự án trên trục Quốc lộ 13, A&T Saigon Riverside sở hữu vị trí mặt tiền sông, mang đến không gian sống thoáng đãng và tầm nhìn không giới hạn. Dự án có quy mô 917 căn hộ (diện tích từ 32.5-94m²), 65 condotel và 10 shophouse.

Thiết kế dự án tập trung tối ưu hóa trải nghiệm sống cho cư dân:

- Kiến trúc: Hai tòa tháp 40 tầng được kết nối bằng cầu thép trên không, trở thành một trong những công trình có thiết kế mang tính biểu tượng của khu vực.

- Tiện ích: Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với hồ bơi vô cực và vườn trên không (tầng 21), phòng gym, công viên ven sông...

- Chất lượng căn hộ: Chiều cao trần 3,3m, mặt ngoài sử dụng kính Low-E, thiết kế ban công và logia riêng biệt giúp không gian luôn thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận các tiện ích ngoại khu như AEON Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc và hệ thống trường học các cấp.

Với những lợi thế về vị trí, pháp lý và thiết kế, A&T Saigon Riverside được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhu cầu đầu tư dài hạn và an cư tại khu vực kinh tế năng động bậc nhất phía Nam.

Về A&T Group: Công ty Cổ phần Đầu tư A&T là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Với phương châm "Kiến tạo giá trị - Xây dựng niềm tin", A&T Group tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch và có giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác.

Thông tin liên hệ

- Website: https://at-saigonriverside.vn/

- Hotline: 0934 71 79 86