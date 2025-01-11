Thông tin doanh nghiệp aespa: Khi ‘thế giới số’ chạm tới sân khấu 8Wonder Winter Có một thế hệ nghệ sĩ không chỉ “sống thật” trên sân khấu mà còn hiện diện đầy đủ trong vũ trụ số, nơi họ vừa là chính mình, vừa là avatar, trở thành biểu tượng cho những làn sóng fandom sáng tạo. Đó là aespa – nhóm nhạc K-pop Gen 4 từng làm dậy sóng toàn cầu với tuyên ngôn: “Chúng tôi là sự giao thoa giữa thật và ảo”. Tháng 12 này, lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến cách aespa đưa thế giới metaverse lên sân khấu đại nhạc hội 8Wonder Winter – một trải nghiệm hiếm có với khán giả Việt.

Một kỷ nguyên mới – idol thật, avatar “æ”, fandom số hóa

Nếu từng nghe về “bản thể kép” trong K-pop, aespa chính là đại diện nổi bật nhất: mỗi thành viên Karina, Winter, Giselle, NingNing đều có một “avatar æ” song hành – bản thể số hóa, vừa phản chiếu, vừa bổ sung cá tính cho bản gốc. Karina mạnh mẽ, æ-Karina lại sắc lạnh, dữ dội; NingNing quyến rũ trên sân khấu, æ-NingNing là phiên bản siêu thực với màu sắc và tạo hình biến hóa không giới hạn.

Tuy nhiên, “æ” không chỉ là trò chơi công nghệ của SM Entertainment mà còn là chất liệu để aespa kể những câu chuyện mới, nơi fandom không chỉ stream nhạc, mà còn cùng thần tượng du hành vào KWANGYA (vũ trụ số), khám phá lore, giải mã chi tiết, tham gia event online, filter AR và concert Beyond LIVE - chuỗi concert AR/VR đầu tiên trên thế giới.

aespa truyền cảm hứng cho thế hệ Z về bản sắc số: mỗi người trẻ đều có thể tạo ra phiên bản số độc đáo cho chính mình: khác biệt, tự do phá bỏ mọi khuôn mẫu. Trong metaverse ấy, ai cũng là “main character” trong câu chuyện của riêng mình.

Khán giả Việt lần đầu bước vào hành trình metaverse trực tiếp

Thành công toàn cầu của aespa không chỉ đến từ nhạc bắt tai mà còn bởi sự sáng tạo không giới hạn trong kết nối số. Mỗi lần comeback, aespa lại mang đến những chiến dịch “tương tác số” như MV Black Mamba, Next Level, Savage, Supernova…, nơi người hâm mộ được khám phá cốt truyện đa tầng, giải mã Easter Egg, trải nghiệm AR filter, tham gia các chiến dịch hashtag, reaction, cosplay ngay trên nền tảng mạng xã hội.

Fandom MY không chỉ lan tỏa trên TikTok, YouTube, X, Discord mà còn sáng tạo những sự kiện online, video edit, meme, AR cover, filter “ghép mặt cùng idol”… biến mỗi hoạt động fandom thành một playground số thực thụ.

Với aespa, fan không còn là người xem thụ động. Mỗi người đều có thể là “biên kịch”, “creator” đóng góp vào vũ trụ aespa bằng sáng tạo của mình. Dù các sự kiện VR/metaverse toàn phần vẫn còn là tương lai gần, nhưng không thể phủ nhận: aespa là một trong những nhóm nhạc đầu tiên biến fandom thành “thế giới số đa tầng”, nơi khán giả được hóa thân, tương tác, và sáng tạo nội dung cùng thần tượng.

8Wonder Winter – lần đầu tiên “thế giới số” lên sân khấu đại nhạc hội Việt

Sự xuất hiện của aespa tại 8Wonder Winter 2025 đã tạo nên làn sóng hào hứng không chỉ với cộng đồng MY mà còn cả giới trẻ Việt Nam yêu thích công nghệ và những trải nghiệm mới. Đây không đơn thuần là một concert mà là lần đầu, khán giả Việt Nam được trải nghiệm trực tiếp không khí metaverse, AR/VR, visual số cùng thần tượng K-pop hàng đầu ngay giữa Hà Nội.

Nếu như trước đây, trải nghiệm AR/VR, metaverse với idol chỉ dừng ở thế giới ảo hoặc màn hình, thì 8Wonder Winter sẽ là “cửa ngõ” để fan Việt được chứng kiến cách aespa biến công nghệ thành một phần sống động của show diễn thực tế. Những khoảnh khắc idol và avatar cùng xuất hiện trên màn hình lớn, tương tác đa giác quan với hiệu ứng visual, AR filter, trải nghiệm social “real-time” – tất cả sẽ tạo nên một đêm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để nhìn, để hòa nhập, để “remix lại cảm xúc” cùng thần tượng.

Khi K-pop, công nghệ và cộng đồng cùng thăng hoa

aespa là đại diện cho thế hệ dám nghĩ khác, sống khác và luôn thử nghiệm những điều mới mẻ. Nhóm biến mỗi comeback thành “chiến dịch sáng tạo”, mỗi MV thành chuyến phiêu lưu digital, mỗi fandom event thành không gian sáng tạo không biên giới.

Chọn aespa, 8Wonder Winter – sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức không chỉ mang tới biểu tượng nhạc trẻ quốc tế mà còn tạo ra cú hích về trải nghiệm số, nâng chuẩn thưởng thức âm nhạc lên một tầng cao mới. Đây là show diễn đầu tiên mà người trẻ Việt có thể trải nghiệm cùng lúc âm nhạc đỉnh cao, công nghệ AR/VR, văn hóa fandom số và spirit K-pop hiện đại nơi mọi cảm xúc đều được remix, mọi ký ức đều có thể “be the next level”.

Và vì thế, tháng 12 này tại Hà Nội, khi aespa cùng dàn nghệ sĩ quốc tế hội tụ tại 8Wonder Winter, không chỉ fan MY mà bất kỳ ai yêu trải nghiệm mới, đam mê công nghệ và muốn tận mắt thấy sự giao thoa giữa thế giới thật và ảo đều sẽ muốn “lên level” cùng đại nhạc hội này.