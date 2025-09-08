Xã hội Agribank chi nhánh Quảng Nam dành 11,2 tỷ đồng cho an sinh xã hội ĐNO - Thời gian qua, Agribank chi nhánh Quảng Nam đã chủ động cắt giảm chi phí hoạt động, giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, cộng đồng.

Agribank chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ nhân dân xã Lăng kết nghĩa trồng sâm ba kích làm sinh kế. Ảnh: VIỆT HÀ

Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Agribank chi nhánh Quảng Nam cho biết, ngân hàng đã đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm tiên phong của một doanh nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, tiếp sức cho người dân thông qua hình thức ủng hộ bằng tiền và hiện vật.

Trong gần 3 năm 2023 - 2025, tổng số tiền Agribank chi nhánh Quảng Nam huy động cho hoạt động an sinh xã hội là 11,2 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp của cán bộ, người lao động hơn 3,3 tỷ đồng, phần lớn hỗ trợ sinh kế cho nhân dân xã Lăng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn…

Cùng với đó, Agribank chi nhánh Quảng Nam dùng gần 7,9 tỷ đồng để tài trợ học bổng, trang thiết bị cho giáo dục, y tế, thể thao, tặng quà tết và hỗ trợ chương trình “chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được phát động thời gian qua.