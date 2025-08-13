Giảm nghèo - An sinh Agribank Chi nhánh Thăng Bình bàn giao 2 nhà tình nghĩa ĐNO - Chiều 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng An và Agribank Chi nhánh Thăng Bình phối hợp tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1951, thôn Phước Châu).

Các đơn vị trao nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Cúc (xã Thăng An). Ảnh: HỒNG NĂM

Ngôi nhà có diện tích hơn 34m2, được xây dựng kiên cố gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, nền lát gạch men. Kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, trong đó Agribank Chi nhánh Thăng Bình hỗ trợ 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền phối hợp Agribank Chi nhánh Thăng Bình bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Trương Thị Lắm (thôn Tú Cẩm).

Cán bộ Agribank Chi nhánh Thăng Bình trao tặng 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ bà Trương Thị Lắm (xã Thăng Điền). Ảnh: GIANG BIÊN

Ngôi nhà trị giá hơn 85 triệu đồng, trong đó Agribank Chi nhánh Thăng Bình hỗ trợ 60 triệu đồng. Đoàn viên, hội viên các đoàn thể địa phương giúp đỡ bà Lắm ngày công làm nhà.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, Agribank Chi nhánh Quảng Nam phát động cán bộ, nhân viên tự nguyện đóng góp ngày lương hỗ trợ xóa 100 nhà tạm, nhà dột nát.

Đến nay, riêng Agribank Chi nhánh Thăng Bình huy động 300 triệu đồng xây dựng 5 ngôi nhà mới cho người dân các xã: Thăng An, Thăng Điền, Thăng Phú, Thăng Trường, Đồng Dương.