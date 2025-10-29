Thế giới Amazon cắt giảm kỷ lục 10% nhân viên văn phòng ĐNO - Từ ngày 28/10, Amazon bắt đầu cắt giảm khoảng 30.000 việc làm nhằm giảm chi phí và bù đắp sau giai đoạn tuyển dụng quá mức trong thời kỳ bùng nổ mua sắm trực tuyến do đại dịch.

Amazon cắt giảm nhiều vị trí việc làm trong hai năm qua trên nhiều bộ phận, bao gồm thiết bị, truyền thông và phát thanh số. ẢNH: REUTERS

Theo CNBC, Amazon là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ hai tại Mỹ, với hơn 1,54 triệu nhân viên trên toàn cầu, tính đến cuối quý II/2025.

Con số cắt giảm trên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số nhân viên của Amazon, nhưng lại chiếm gần 10% trong khoảng 350.000 nhân viên văn phòng. Đây sẽ là đợt cắt giảm việc làm lớn nhất của Amazon kể từ cuối năm 2022 khi công ty cắt giảm khoảng 27.000 lao động.

Tháng 6/2025, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy xác nhận, việc tăng cường sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ dẫn đến việc cắt giảm thêm việc làm, đặc biệt là thông qua việc tự động hóa. Ông Andy Jassy gọi AI tạo sinh là một bước ngoặt công nghệ, thay đổi cách Amazon tương tác với người tiêu dùng, doanh nghiệp khác, cũng như vận hành nội bộ.

Theo Reuters, đơn vị điện toán đám mây AWS - Trung tâm lợi nhuận lớn nhất của Amazon, báo cáo doanh thu quý II/2025 đạt 30,9 tỷ USD, tăng 17,5%, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 39% từ Azure của Microsoft và 32% tại Google Cloud của Alphabet.

Ước tính, AWS sẽ thúc đẩy doanh số quý 3 năm nay tăng khoảng 18% lên 32 tỷ USD, chậm lại đôi chút so với mức tăng 19% của năm ngoái. AWS vẫn đang chật vật sau sự cố mất kết nối internet kéo dài khoảng 15 giờ vào tuần trước, khiến nhiều dịch vụ trực tuyến phổ biến nhất, như Snapchat và Venmo bị ảnh hưởng.

Amazon dường như đang kỳ vọng một mùa bán hàng lớn khác trong các dịp lễ cuối năm, sẽ cung cấp 250.000 việc làm thời vụ để hỗ trợ nhân viên kho bãi, cùng nhiều nhu cầu khác, tương tự như hai năm trước.

Công ty dự kiến ​​sẽ công bố doanh thu quý III/2025 vào thứ Năm tới.

Trong năm qua, các công ty thuộc nhiều ngành nghề, bao gồm công nghệ, ngân hàng, ô tô và bán lẻ, cũng chỉ ra sự trỗi dậy của AI tạo sinh như một động lực có khả năng hoặc đã thay đổi quy mô lực lượng lao động của công ty.