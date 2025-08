An ninh mạng và giáo dục kỹ năng số: Lá chắn trước cạm bẫy thời công nghệ

PHƯƠNG MINH - HỮU TRUNG - HỒNG NGÂN - MAI DUNG - 06/08/2025 07:54

ĐNO - Từ mạo danh công an, tuyển cộng tác viên “ảo” đến chiêu trò “bắt cóc online”, những cạm bẫy số ngày càng tinh vi đang len lỏi vào môi trường học đường, đe dọa sự an toàn của học sinh, sinh viên. Làm sao để nhận diện những chiêu thức lừa đảo này, đâu là cách phòng tránh hiệu quả và giúp giới trẻ đủ bản lĩnh bước vào thế giới số an toàn?