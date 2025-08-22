Đời sống Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão mạnh, gây mưa to từ Thanh Hóa đến Huế ĐNO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 116,9 độ kinh đông, trên khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 520km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực phía đông của vùng biển Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão; ven biển có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, lụt; rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ chứa và công trình...

* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đề phòng mưa dông tiếp tục xảy ra trên địa bàn thành phố, nhất là vào chiều, tối; trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, Chi cục Biển đảo và thủy sản, các địa phương ven biển và đơn vị liên quan theo dõi, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chủ động thực hiện quản lý tàu thuyền ra khơi.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới và các bản tin thời tiết, cảnh báo dông, lốc, sét... hằng ngày để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.