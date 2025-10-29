Thế giới Apple chính thức gia nhập “câu lạc bộ 4.000 tỷ USD” ĐNO - Apple trở thành một trong số ít các công ty đại chúng vượt mốc 4.000 tỷ USD giá trị thị trường, cùng với các gã khổng lồ công nghệ khác là Nvidia và Microsoft, cả hai đều đạt cột mốc này vào đầu năm nay.

Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple. Ảnh: Gettyimages

Cổ phiếu Apple (AAPL), tăng 0,1% vào ngày 29/10, tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ nhờ doanh số bán iPhone 17, đặc biệt tại thị trường trọng điểm Trung Quốc mà trước đây công ty hoạt động kém hiệu quả.

Theo CNN, xu hướng này đảo ngược “vận may” của Apple so với đầu năm nay khi cổ phiếu của công ty lao dốc do đối mặt với vô số thách thức, từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự chậm trễ của các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) và áp lực sản xuất điện thoại thông minh tại Mỹ. Apple từng mất hơn 310 tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong một ngày giao dịch vào tháng 4/2025.

Sự phục hồi của gã khổng lồ công nghệ Apple cho thấy iPhone vẫn đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng và Phố Wall, nơi “đóng đô” của sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) lớn nhất thế giới tính về giá trị, ngay cả khi công ty đang tụt hậu trong cuộc đua AI.

Tuy nhiên, cổ phiếu Apple chỉ tăng hơn 7% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30,7% của năm 2024 và thấp hơn mức tăng 17% của thị trường chung.

Kỷ lục mới của Apple đến trong một năm bùng nổ của cổ phiếu công nghệ, khi cơn sốt AI đưa các gã khổng lồ công nghệ lên những tầm cao mới.

Việc Nvidia, một nhà cung cấp chip AI quan trọng và Microsoft, công ty lớn trên thị trường đám mây vượt qua Apple với giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của AI đối với Phố Wall. Định giá phá kỷ lục luôn là lãnh địa của Apple.

Tháng 8/2018, Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên đạt mức định giá 1.000 tỷ USD. Tháng 8/2020, Apple trở thành công ty đạt giá trị 2.000 tỷ USD, sau đó vượt qua ngưỡng 3.000 tỷ USD vào tháng 1/2022, nhưng phải đến tháng 6/2023 mới chính thức được ghi nhận.

Phố Wall rất háo hức đầu tư vào công nghệ, một số người tin rằng có thể là nền tảng như điện thoại thông minh, hoặc internet với AI đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mọi thứ, từ công việc văn phòng đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Hiện tại, điện thoại thông minh iPhone tiếp tục đưa Apple lên các tầm cao mới. “CEO Tim Cook và Apple cuối cùng tìm thấy thành công với iPhone 17 và giờ đây, Phố Wall đang chờ đợi lộ trình chiến lược AI vĩ đại được công bố”, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities viết trong một ghi chú ngày 20/10 vừa qua.