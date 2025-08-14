Bạn cần biết ATSCADA - Giải pháp phần mềm SCADA hàng đầu cho tự động hóa công nghiệp Ngày nay, việc giám sát và điều khiển hệ thống sản xuất từ xa trở thành nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp. Phần mềm SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) một công cụ quan trọng giúp thu thập dữ liệu, giám sát và tối ưu hóa quá trình vận hành. Mang đến khả năng đo đạc từ xa, kiểm soát hệ thống hiệu quả và quản lý tài sản tối ưu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

ATSCADA - Giải pháp SCADA tiên tiến

ATSCADA là phần mềm SCADA được phát triển với công nghệ tiên tiến, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu suất vận hành. Với khả năng thu thập, phân tích dữ liệu theo thời gian thực, ATSCADA giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn. Tích hợp linh hoạt với nhiều thiết bị công nghiệp như PLC, RTU, cảm biến IoT và các hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển từ xa thông qua giao diện trực quan trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Phần mềm ATSCADA ứng dụng quản lý sản xuất tại nhà máy.

Các chức năng chính của ATSCADA

Khả năng tương thích mạnh mẽ

ATSCADA được thiết kế với khả năng tích hợp linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối và vận hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp. Tương thích với nhiều thiết bị như PLC, RTU, cảm biến IoT, cũng như các hệ thống đo lường và điều khiển tự động, giúp tối ưu hóa quá trình giám sát và quản lý dữ liệu. Bên cạnh đó, ATSCADA hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông phổ biến như Modbus, OPC, MQTT, cho phép kết nối đa dạng giữa các thiết bị trong cùng một hệ thống hoặc giữa các hệ thống khác nhau trong nhà máy.

Xử lý dữ liệu nhanh chóng

Vừa thu thập dữ liệu vừa sở hữu các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin một cách trực quan và chính xác. Thông qua biểu đồ, dashboard, nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất hoạt động của từng thiết bị, dây chuyền sản xuất và toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, ATSCADA còn tích hợp cảnh báo tự động từ xa gửi qua SMS và Email. Nhanh chóng đưa ra cảnh báo kịp thời, giúp đội ngũ vận hành xử lý ngay, giảm thiểu tối đa rủi ro và gián đoạn sản xuất.

Giao diện phần mềm được thiết kế thân thiện người dùng.

Mạnh mẽ an toàn và bảo mật cho toàn bộ hệ thống

Trang bị các cơ chế bảo mật tiên tiến, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn trước các rủi ro và mối đe dọa từ môi trường mạng. Phần mềm tích hợp mã hóa dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin quan trọng khỏi sự xâm nhập trái phép. Đồng thời, ATSCADA hỗ trợ xác thực người dùng nhiều lớp, đảm bảo chỉ những cá nhân có quyền hạn mới có thể truy cập vào hệ thống. Ngoài ra, phần mềm còn có tính năng phân quyền người dùng, giới hạn quyền điều khiển và giám sát dựa trên vai trò/chức vụ, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin.

Chức năng điều khiển và giám sát từ xa

Người dùng truy cập hệ thống từ bất cứ đâu thông qua máy tính hoặc điện thoại, theo dõi thông số vận hành theo thời gian thực mà không cần trực tiếp có mặt tại nhà máy. Phần mềm hỗ trợ giao diện web/ứng dụng di động, cho phép giám sát dữ liệu, nhận cảnh báo tức thì và thực hiện các thao tác điều khiển một cách dễ dàng.

Giao diện quản lý trên điện thoại thông minh.

Tối ưu hoá các chi phí vận hành

ATSCADA giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành đáng kể nhờ khả năng tự động hóa các quy trình giám sát và điều khiển, hạn chế sự phụ thuộc vào nhân công. Với hệ thống SCADA thông minh, việc giám sát thiết bị, dây chuyền sản xuất từ xa, giảm nhu cầu nhân lực tại chỗ mà vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành.

Ứng dụng linh hoạt trong nhiều ngành công nghiệp

Sản xuất và chế biến: Quản lý dây chuyền sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm...

Năng lượng: Giám sát nhà máy điện, hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống lưới điện thông minh...

Giao thông: Điều khiển đèn giao thông, quản lý hệ thống cầu đường...

Môi trường: Giám sát hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

ATSCADA là một phần mềm SCADA, là giải pháp tự động hóa toàn diện giúp nâng cao hiệu suất sản xuất, tối ưu chi phí vận hành... Mang đến sự linh hoạt và hiệu quả vượt trội trong quản lý công nghiệp.

Tại ATPro Corp, chúng tôi chuyên cung cấp các hệ thống SCADA theo yêu cầu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giám sát và điều khiển cho nhiều lĩnh vực công nghiệp. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, ATPro cam kết mang đến giải pháp SCADA chất lượng cao, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn trong thời đại công nghiệp 4.0.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Ấn Tượng

Địa chỉ: 60 đường số 1, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: info@atpro.com.vn