Lâm nghiệp Bàn giao 593 động vật hoang dã còn sống cho Vinwonders Nam Hội An ĐNO - Ngày 22/8, tại Vinpearl Nam Hội An, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An bàn giao các cá thể động vật hoang dã trong một vụ án hình sự cho Khu bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng.

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An bàn giao một động vật hoang dã cho Vinwonders Nam Hội An tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng. Ảnh: HỒNG NĂM

Trong số 1.504 cá thể động vật hoang dã được bàn giao để cứu hộ, nuôi dưỡng và bảo quản tại Khu bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An (Vinwonders Nam Hội An), có 593 cá thể còn sống và 911 cá thể đã chết. Toàn bộ số động vật hoang dã này là tang vật của một vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào ngày 14/12/2023, được Chi cục Kiểm lâm Nghệ An chuyển giao cho công viên này cứu hộ, nuôi dưỡng và bảo quản từ ngày 6/2/2024 đến nay.

Việc bàn giao có sự chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng).

Vinwonders Nam Hội An tiếp nhận 1.504 cá thể động vật hoang dã để tiếp tục nuôi dưỡng và bảo quản. Ảnh: HỒNG NĂM

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, việc bàn giao được thực hiện theo Kết luận bản án số 101/2025/HS-ST ngày 17/6/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đoàn kiểm tra điều kiện chuồng trại phục vụ công tác cứu hộ động vật; tình trạng sức khỏe các cá thể động vật hoang dã đang được cứu hộ tại Vinwonders Nam Hội An để chuyển giao các cá thể còn sống nhằm tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng sử dụng vào mục đích bảo tồn, làm mẫu vật nhận dạng loài, nghiên cứu khoa học, đào tạo và giáo dục môi trường.

Bà Trần Thị Ngọc Giàu, Tổng quản lý Safari Nam Hội An cho biết, việc được các cơ quan chức năng tin tưởng bàn giao các cá thể động vật hoang dã lần này, khẳng định uy tín của Trạm cứu hộ động vật hoang dã Vinwonders Nam Hội An.

“Đây là động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên Safari Nam Hội An cam kết nỗ lực mang đến môi trường sống tốt nhất cho các loài động vật hoang dã, góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật quý báu, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo tồn động vật nói riêng và bảo vệ thiên nhiên nói chung đến với cộng đồng”, bà Giàu nói.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Vinwonders Nam Hội An thực hiện 23 đợt cứu hộ, giải cứu thành công hơn 3.200 cá thể thuộc 70 loài, mang lại mái ấm mới cho động vật hoang dã. Mỗi năm, khu bảo tồn đa dạng sinh học này đón hơn 600.000 lượt du khách đến tham quan, khám phá những điều kỳ thú về thế giới của các loài động vật hoang dã trên thế giới.