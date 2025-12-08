Xã hội Bàn giao Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục mầm non OneSky cho UBND phường Liên Chiểu ĐNO - Sau 8 năm tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục gần 1.000 trẻ em mầm non là con công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, sáng 12/8, Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục mầm non OneSky - Đà Nẵng được bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp tục vận hành và phát triển.

Các bên ký kết bàn giao Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục mầm non OneSky - Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Dự án Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục mầm non OneSky - Đà Nẵng ra đời tháng 4/2016, nhằm phục vụ con của công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Dự án được thực hiện theo mô hình hợp tác công - tư: UBND thành phố cấp đất, chi phí xây dựng do Tổ chức OneSky và chính quyền cùng đóng góp theo tỷ lệ 60-40. Sau khi xây dựng xong, chi phí vận hành do OneSky chi trả và phụ huynh đóng góp tiền ăn cho trẻ.

Trong hơn 8 năm qua, ngoài khoản đầu tư xây dựng, OneSky đã tài trợ gần 90 tỷ đồng, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 974 trẻ từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi. Đây cũng là trung tâm đầu tiên nhận trẻ từ 6 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, OneSky đào tạo hơn 1.700 giáo viên và người chăm sóc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hải Dương, mang lại lợi ích cho hơn 50.000 trẻ em.

Bà Morgan Lance, CEO Tổ chức OneSky (thứ 2, bên phải sang) tặng hoa và mong muốn UBND phường Liên Chiểu tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc trẻ như mục tiêu ban đầu của dự án. Ảnh: NGỌC HÀ

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và UBND phường Liên Chiểu là các đơn vị tiếp nhận trung tâm, chuyển trung tâm thành cơ sở của Trường Mầm non công lập Sơn Ca.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trung tâm sẽ tiếp tục hoạt động ổn định ngay sau bàn giao nhằm bảo đảm quyền lợi cho trẻ em và công nhân khu công nghiệp. Thành phố sẽ cấp chi phí hoạt động cho trung tâm và miễn học phí cho học sinh.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Với sự tài trợ của Tổ chức OneSky, hoạt động của trung tâm mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình chăm sóc cho trẻ tiên tiến, theo chuẩn quốc tế.

Sau khi tiếp nhận trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo giao UBND phường Liên Chiểu, đơn vị trực tiếp quản lý phát huy thế mạnh cũng như vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học mà trung tâm đã thực hiện, kết hợp hài hòa với chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

UBND phường Liên Chiểu sẽ có đề án tuyển sinh cụ thể, ngoài đối tượng con em công nhân, mở rộng đối tượng tuyển sinh phù hợp với thực tế của địa phương.

Dự kiến từ năm học 2025-2026, địa phương nâng số lượng trẻ tại cơ sở này từ 262 trẻ lên hơn 400 trẻ, ưu tiên cho trẻ 6 tháng tuổi, là con công nhân, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổ chức OneSky tiếp tục có kế hoạch đồng hành với Đà Nẵng hỗ trợ trung tâm, trong đó hỗ trợ tiền ăn cho 150 trẻ em nghèo với mức hỗ trợ 14,4 triệu đồng/trẻ/năm, trong 4 năm (giai đoạn 2025-2029), hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc trẻ...