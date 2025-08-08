Thứ Sáu, 8/8/2025
Chính trị

Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Đà Nẵng

T.HUY 08/08/2025 17:14

ĐNO - Chiều 8/8, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Đà Nẵng.

img_8210.jpg
Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn kết luận phiên họp. Ảnh: T.HUY

Phiên họp cho ý kiến về nội dung tờ trình của UBND thành phố và dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về đề án sắp xếp Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam (cũ).

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Hội đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh của tỉnh Quảng Nam (trước khi hợp nhất).

Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định về tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động được ký kết để bố trí giáo viên tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố năm học 2025 - 2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Tờ trình và dự thảo nghị quyết về quyết định áp dụng nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lĩnh vực pháp chế. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định ủy quyền lĩnh vực chứng thực cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn ghi nhận các ý kiến góp ý, giải trình của đại biểu tham dự và cơ quan tham mưu văn bản, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu liên quan tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ văn bản để trình kỳ họp bảo đảm tiến độ, chất lượng.

    Đọc nhiều
