Chính quyền - đoàn thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tuyên dương 13 gương điển hình tiên tiến ĐNO - Chiều 12/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (giữa) trao bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho 2 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: XUÂN HẬU

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy có nhiều cải tiến theo hướng đổi mới nội dung, hình thức. Ban tích cực triển khai phong trào thi đua với nội dung sát thực tiễn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.

Cụ thể như các phong trào: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua đấu tranh, đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; thi đua thực hiện “nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn” trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy kịp thời phát hiện, khen thưởng công chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: XUÂN HẬU

Giai đoạn 2025 - 2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phát động.

Thực hiện tốt công tác đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo thời kỳ, giai đoạn gắn với công tác khen thưởng; triển khai tốt phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Động viên công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025 - 2030.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước giúp rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khen thưởng 11 tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: XUÂN HẬU

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khen thưởng 11 cá nhân là gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.