Thông tin doanh nghiệp Bảng giá iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, ưu đãi đến 7 triệu iPhone 17 Pro Max - Đây là dòng flagship mới của Apple, mang nhiều cải tiến và được đông đảo tín đồ công nghệ quan tâm. Với những ai quan tâm và muốn tìm nơi mua giá tốt, hãy cùng CellphoneS tìm hiểu mức giá cụ thể cho từng phiên bản của máy và gợi ý nơi mua uy tín.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max chi tiết các phiên bản

Để giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được mẫu iPhone phù hợp với nhu cầu và ngân sách, iPhone 17 Pro Max có mức giá niêm yết cho từng phiên bản bộ nhớ. Khách hàng có thể tham khảo chi tiết mức giá iPhone 17 Pro Max ở bảng dưới đây:

Phiên bản

Giá (ĐVT: đồng)

iPhone 17 Pro Max 256GB

37.990.000

giá iPhone 17 Pro Max 512GB

44.490.000

iPhone 17 Pro Max 1TB

50.990.000

iPhone 17 Pro Max 2TB

63.990.000



Những điểm đáng giá trên iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài sang trọng, mà còn bởi những cải tiến vượt bậc về hiệu năng, camera và pin. Hãy cùng điểm qua những yếu tố khiến mẫu flagship này xứng đáng trở thành “ông vua” của thế giới smartphone hiện nay:

Chip A19 Pro mạnh mẽ

Như đã biết, giá iPhone 17 Pro Max không hề nhỏ, điều này một phần là do máy có cải tiến vượt bậc về hiệu năng, cụ thể là sự trang bị chip Apple A19 Pro mới. Nhờ CPU và GPU được tối ưu hóa mạnh mẽ, máy có thể xử lý mượt mà các tác vụ phức tạp từ edit video 4K đến chiến các tựa game yêu cầu đồ họa cao.

Không chỉ có hiệu năng tốt, A19 Pro còn được tích hợp bộ nhớ RAM 12GB, đem đến khả năng đa nhiệm ổn định và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi được Apple tích hợp lần đầu tiên trên iPhone, giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình sử dụng.

Bộ ba camera 48MP ấn tượng

Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhiếp ảnh di động với cụm ba camera sau của iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48MP. Trong đó nổi bật là camera chính khẩu độ f/1.6, tiêu cự 26mm có hỗ trợ OIS, đem đến trải nghiệm quay chụp rõ nét trong điều kiện thiếu sáng với độ chân thực cao.

Sở hữu 3 camera sau 48MP cao cấp.

Camera góc siêu rộng 48MP f/2.2 với tiêu cự 13mm mở rộng góc nhìn lên đến 120 độ, trong khi camera tele 48MP f/2.8 sở hữu khả năng zoom quang học rất linh hoạt. Ở mặt trước, camera selfie 18MP Center Stage với cảm biến vuông và khẩu độ f/1.9 cho phép nhận diện khuôn mặt nhanh và hỗ trợ quay video 4K sắc nét.

Pin bền bỉ và sạc nhanh

Theo trải nghiệm thực tế từ người dùng, với SIM gắn trực tiếp và chỉ sử dụng mạng di động, iPhone 17 Pro Max cho thời lượng pin cực kỳ ấn tượng. Trong một ngày làm việc thông thường bao gồm nghe nhạc, lướt web, xem video và chơi game nhẹ, máy chỉ tiêu tốn khoảng 80% pin khi đến cuối ngày.

Chưa dừng lại ở đó, tốc độ sạc của iPhone 17 Pro Max cũng được cải thiện đáng kể với sạc nhanh USB-C 40W, cho phép nạp từ 0 đến 50% chỉ trong khoảng 20 phút. Thực tế cho thấy, khi sử dụng củ sạc công suất cao, máy có thể đạt 46% dung lượng pin sau 20 phút – con số chỉ chênh lệch rất nhỏ so với công bố của Apple.

iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS giảm đến 7 triệu

Hiện tại, CellphoneS đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt, với mức giảm giá iPhone 17 Pro Max lên đến 7 triệu đồng tùy theo phiên bản bộ nhớ. Đây là cơ hội cực kỳ hấp dẫn để người dùng sở hữu siêu phẩm công nghệ mới nhất của Apple với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Mua sắm tại CellphoneS được giảm giá sốc.

Khách hàng tại CellphoneS còn có thể lựa chọn hình thức trả góp, hoặc thu cũ đổi mới để giảm thêm chi phí. Hệ thống CellphoneS cam kết cung cấp hàng chính hãng, bảo hành tiêu chuẩn Apple, cùng chính sách hậu mãi chuyên nghiệp và giao hàng nhanh toàn quốc.

Giá iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS hiện đang được điều chỉnh ở mức cực kỳ cạnh tranh, đi kèm ưu đãi tốt khi mua tại CellphoneS. Với hàng loạt cải tiến mạnh mẽ, sản phẩm xứng đáng là chiếc smartphone toàn diện nhất của Apple.