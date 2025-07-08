Bạn cần biết Bao bì màng ghép Thành Tiến - Xưởng sản xuất và in bao bì sản phẩm giá rẻ, giao toàn quốc Bao bì màng ghép Thành Tiến là xưởng sản xuất và in bao bì sản phẩm giá rẻ tại TP.Hồ Chí Minh, nhận giao hàng toàn quốc. Công ty chuyên in bao bì nhựa, túi màng ghép, túi ép biên, túi zipper, túi giấy kraft... theo yêu cầu cho các ngành như: thực phẩm, nông sản, mỹ phẩm, dược phẩm. Cam kết giá tận xưởng - chất lượng đảm bảo - giao nhanh đúng hẹn, hỗ trợ thiết kế miễn phí và nhận đơn số lượng linh hoạt.

Giới thiệu về Bao bì màng ghép Thành Tiến

Bao bì màng ghép Thành Tiến được thành lập từ năm 2019, với trụ sở chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng. Với mạng lưới hoạt động trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về bao bì của khách hàng trên toàn quốc.

Nhà xưởng sản xuất có quy mô hơn 10.000m2, được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy in ống đồng, máy ghép màng, máy chia cuộn và dây chuyền đóng gói tự động. Nhờ đó, Bao bì màng ghép Thành Tiến không chỉ đảm bảo tiến độ sản xuất nhanh chóng mà còn kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở từng công đoạn.

Với đội ngũ hơn 200 nhân sự bao gồm kỹ thuật viên lành nghề, chuyên viên thiết kế sáng tạo và bộ phận chăm sóc khách hàng tận tâm, luôn nỗ lực mang đến những giải pháp bao bì tối ưu, phù hợp nhất cho từng ngành hàng. Đến nay, Bao bì màng ghép Thành Tiến đã trở thành đối tác uy tín của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, nông sản, thời trang và nhiều ngành công nghiệp khác.

Dịch vụ in ấn bao bì sản phẩm giá rẻ tại Bao bì màng ghép Thành Tiến

Bao bì màng ghép Thành Tiến cung cấp dịch vụ in ấn bao bì sản phẩm giá rẻ, đáp ứng nhanh, chất lượng cao với công nghệ in ống đồng hiện đại. Công ty cam kết thiết kế bao bì đẹp mắt, sắc nét và phù hợp từng ngành hàng, giúp doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu với chi phí tối ưu.

Các mẫu bao bì đóng gói màng ghép chất lượng

Bao bì màng ghép Thành Tiến là đơn vị chuyên sản xuất các loại bao bì màng ghép đa lớp chất lượng cao như: túi zipper chỉ đỏ, túi hút chân không PA/PE, túi nhôm, túi ép 3 biên, túi kraft ghép nhôm, túi zipper các loại... Bên cạnh đó, đơn vị còn cung cấp bao bì chuyên dụng cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và nhiều lĩnh vực khác. Tất cả sản phẩm đều được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng biệt, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền cao và khả năng bảo quản tối ưu.

Công nghệ ghép màng phức hợp hiện đại

Tại Bao bì màng ghép Thành Tiến sử dụng công nghệ in ấn hiện đại để đáp ứng lại nhu cầu của khách hàng. Công ty sử dụng công ghép in ống đồng - một trong những công nghệ ghép màng phức hợp in tiên tiến nhất hiện nay, cho phép thể hiện hình ảnh sắc nét, màu sắc chuẩn xác và độ bám mực cao. Công nghệ này không chỉ giúp tối ưu chi phí với đơn hàng số lượng lớn mà còn linh hoạt xử lý các thiết kế phức tạp, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận diện thương hiệu rõ nét. Mỗi lần in sẽ được khắc trục giúp khi in lại lần sau giảm được nhiều chi phí, từ đó khi in bao bì giá rẻ hơn trước.

Quy trình sản xuất bao bì màng ghép chuyên nghiệp A-Z

Để tạo ra những sản phẩm bao bì chất lượng cao, quy trình sản xuất bao bì cần được thực hiện một cách bài bản và chuyên nghiệp. Tại Bao bì màng ghép Thành Tiến, công ty áp dụng quy trình gồm 8 bước chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng:

Bước 1 Trao đổi ý tưởng: Lắng nghe nhu cầu, tư vấn kiểu dáng, kích thước, chất liệu phù hợp mục đích sử dụng.



Bước 2 Thiết kế cấu trúc và hình ảnh: Đội ngũ thiết kế thực hiện bản mô phỏng chi tiết bằng phần mềm chuyên dụng.



Bước 3 In thử và làm mẫu: Kiểm tra màu sắc, độ bền, kích thước trước khi sản xuất hàng loạt.



Bước 4 Dàn khuôn và chế bản: Chuẩn bị bản in và khuôn chính xác, đảm bảo tính đồng bộ cao.



Bước 5 In ấn bao bì: In sản phẩm theo thiết kế đã duyệt, kiểm soát chất lượng hình ảnh – màu sắc nghiêm ngặt.

Bước 6 Gia công sau in: Gồm các công đoạn như bế, dập nổi/chìm, cán màng, ép kim tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ bề mặt in.



Bước 7 Kiểm tra chất lượng và giao hàng: Sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt trước khi giao đến tay khách hàng.



Bước 8 Lắng nghe phản hồi: Ghi nhận ý kiến khách hàng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Lý do nên chọn in bao bì tại Bao bì màng ghép Thành Tiến

Giá thành hợp lý: Sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua khâu trung gian, cam kết mức giá cạnh tranh cùng ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng lâu năm.

Chất lượng đỉnh cao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Thiết kế độc quyền: Hỗ trợ sáng tạo mẫu mã theo ý tưởng riêng, cung cấp bản thử miễn phí trước khi sản xuất.

Dịch vụ giao hàng linh hoạt: Miễn phí vận chuyển nội thành TP. Hồ Chí Minh, giao hàng nhanh, phục vụ toàn quốc đúng hẹn.

Tư vấn chuyên sâu: Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ từ khâu chọn chất liệu đến hoàn thiện thiết kế, đảm bảo sự hài lòng tối đa.

Cam kết hậu mãi: Bảo hành sản phẩm, xử lý lỗi kỹ thuật nhanh chóng, chăm sóc khách hàng chu đáo sau giao dịch.

Để tìm kiếm xưởng in bao bì sản phẩm, uy tín mà chuyên nghiệp thì Bao bì màng ghép Thành Tiến luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng, mang đến sản phẩm chất lượng với chi phí tối ưu.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Tiến

Địa chỉ liên hệ:

TP. Hồ Chí Minh: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội: 75A đường Nông Vụ, phường Phúc Lợi, Hà Nội

Hotline: 0929.823.868 và 038.772.1477 và 0342.347081

Email đặt hàng: info@inthanhtien.com