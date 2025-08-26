Xã hội Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và hạ du Hiện các đơn vị đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du các hồ, đập, nhất là các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang có mực nước cao.

Hồ thủy điện A Vương đang ở mức xấp xỉ mực nước đón lũ thấp nhất nên công tác vận hành bảo đảm an toàn hồ, đập và hạ du được quan tâm, tăng cường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dung tích phòng lũ sẽ không nhiều

Thời điểm này những năm trước, mực nước các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã hạ thấp, đạt mực nước chết vào ngày 31/8 hằng năm để chuyển sang thời kỳ vận hành mùa lũ.

Tuy nhiên, hiện nay, mực nước trong 5 hồ thủy điện lớn gồm: Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 đều rất cao.

Đến 7 giờ ngày 25/8, hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 2 còn cao hơn mực nước đón lũ thấp nhất theo quy định, trong đó, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 gần đầy hồ (604,22m/605m).

Còn hồ thủy điện A Vương thì xấp xỉ mực nước đón lũ thấp nhất (369,98m/370m).

Với dung tích phòng lũ của 5 hồ thủy điện lớn này không nhiều, có khả năng chỉ sau 1-2 trận lũ đầu mùa là nước đầy hồ, khó cắt và giảm được nhiều lũ cho hạ du trong năm nay nếu xuất hiện nhiều trận lũ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương Ngô Xuân Thế nhìn nhận: “Với mực nước hồ thủy điện A Vương hiện tại, chỉ với một đợt mưa khoảng 250mm thì nước đầy hồ. Đến chiều 23/8, công ty đã hoàn thành tất cả công việc kiểm tra máy móc, thiết bị... liên quan; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập thủy điện và hạ du trong mùa lũ”.

Đối với hồ thủy điện Đăk Mi 4, mực nước hồ tại thời điểm nói trên (253,08m) gần bằng mực nước trong kịch bản vận hành cắt, giảm lũ ứng với đỉnh lũ về hồ 5.500m3/s (253,7m) mà Công ty CP Thủy điện Đăk Mi đã xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường (thứ 4, từ trái sang) kiểm tra công tác vận hành Nhà máy thủy điện A Vương vào ngày 20/8/2025. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ kịch bản này, công ty linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ cắt, giảm lũ hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi Nguyễn Thanh Bình cho rằng, hồ thủy điện Đăk Mi 4 có độ dốc lưu vực cao và hệ số tương quan giữa diện tích lưu vực (1.125km2) với dung tích hữu ích hồ chứa (158,26 triệu mét khối) rất lớn nên lũ về nhanh. Do đó, công ty tính toán, xây dựng phương án điều tiết nước và vận hành hồ chứa theo kịch bản để chủ động vận hành bảo đảm an toàn hồ, đập và hạ du.

Bên cạnh đó, ngay từ khi có bản tin dự báo mưa, lũ trên lưu vực, công ty triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị vận hành hồ để ứng phó. Công ty bố trí lịch trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ với tối thiểu 2 nhân viên kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong công tác tính toán, điều tiết lũ; tăng cường 4 công nhân thao tác điều tiết lũ và kịp thời xử lý hư hỏng, sự cố và các công nhân trực quan trắc, thu thập, báo cáo số liệu thủy văn phục vụ tính toán điều tiết lũ kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý cho rằng, các hồ thủy lợi trên địa bàn thành phố ở dưới mực nước dâng bình thường, bảo đảm an toàn.

Trong 5 hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2), 3 hồ có mực nước nằm trong vùng an toàn, tức là thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất (hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương và Sông Bung 4).

Còn 2 hồ thủy điện Sông Bung 2 và Đăk Mi 4 cao hơn mực nước đón lũ thấp nhất.

Hiện các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa đã có phương án và triển khai chuẩn bị các điều kiện bảo đảm vận hành hồ và ứng phó với thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức vận hành các hồ, đập trong mùa lũ bảo đảm an toàn.

Thực hiện nghiêm quy định an toàn hồ, đập

Theo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường), hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 12 đập, hồ chứa nước đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đã cơ bản hoàn thành, gồm các hồ Lộc Đại, Hố Do, Phước Hòa, Thái Xuân, Đá Vách, Cao Ngạn, Hương Mao, Hố Giang, Trung Lộc, Đông Tiển, Hố Cái, Nước Zút.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường (thứ 3, từ phải sang) kiểm tra công tác vận hành hồ thủy điện Đăk Mi 4 vào ngày 20/8/2025. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi; bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn vốn tài chính của doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các nội dung quy định về an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trước tình hình mực nước trong các hồ thủy điện còn cao, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1070 ngày 13/8/2025 chỉ đạo các sở, phường, xã, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ thủy điện và vận hành bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như vùng hạ du trong thời gian đến.

Để bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa nước thủy lợi, UBND thành phố tiếp tục ban hành Công văn số 1396 ngày 22/8/2025 giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam lập kế hoạch tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng nhỏ; bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để vận hành; tổ chức trực ban trong mùa mưa, lũ và cử cán bộ thường trực tại công trình.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa, lũ để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra; vận hành thử cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa; tăng cường theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập.

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân trên địa bàn hạ du các đập, hồ chứa nước. Cùng với đó, rà soát, cập nhật phương án sơ tán nhân dân ở hạ du các đập, hồ chứa nước và phối hợp với các lực lượng chủ động, kịp thời tổ chức triển khai ứng phó khi có sự cố xảy ra.