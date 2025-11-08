Thế giới Báo Nhật kiện công ty AI của Mỹ ĐNO - Yomiuri - tờ báo có lượng phát hành lớn nhất thế giới tại Nhật Bản quyết định kiện Perplexity - công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ vì lý do vi phạm bản quyền.

Ấn phẩm Yomiuri. Ảnh: Reuters

Theo NHK, tập đoàn chủ quản của Yomiuri tuần trước đệ đơn kiện Perplexity lên tòa sơ thẩm khu vực Tokyo (Nhật Bản) vì truy cập khoảng 120 nghìn bài báo của tập đoàn từ tháng 2 - 6/2025 mà không được phép.

Báo Yomiuri yêu cầu Perplexity ngừng sử dụng các bài báo của tòa soạn và bồi thường hơn 2,1 tỷ yên Nhật (khoảng 14,2 triệu USD).

Đây là một trong hàng loạt vụ kiện mà các công ty truyền thông trên thế giới chống lại công ty AI sử dụng nội dung trái phép; đồng thời là lần đầu tiên một công ty truyền thông lớn của Nhật Bản đệ đơn kiện như vậy.

Được thành lập năm 2022, Perplexity là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm phân tích thông tin trực tuyến mới nhất để tổng hợp câu trả lời cho câu hỏi do người dùng nhập.

Công cụ tìm kiếm thông thường sẽ hiển thị danh sách trang web liên quan đến thuật ngữ tìm kiếm do người dùng nhập, nhưng Perplexity giới thiệu dịch vụ công ty là "công cụ trả lời" tóm tắt thông tin thu thập trực tuyến, cho phép người dùng có thông tin mong muốn mà không cần phải xem qua từng trang web riêng lẻ.

Luật sư của Yomiuri cho rằng Perplexity gây thiệt hại khi khiến lượng truy cập vào các trang báo của Yomiuri giảm, kéo theo doanh thu quảng cáo sụt giảm.

Tờ Yomiuri hiện có lượng phát hành hằng ngày khoảng 6 triệu bản, giảm so với hơn 10 triệu bản vào năm 2010 và có khoảng 2.500 phóng viên.