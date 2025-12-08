Văn hóa Bảo tồn chứng tích lịch sử vỏ tàu cá tại Nhà trưng bày Hoàng Sa Vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS đặt tại mặt tiền bên phải Nhà trưng bày Hoàng Sa không chỉ là một vỏ tàu cá thông thường, mà là chứng tích lịch sử quan trọng về ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, hiện vật này đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cần được bảo vệ.

Vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS tại khuôn viên bên ngoài Nhà trưng bày Hoàng Sa phục vụ công tác trưng bày và giáo dục tinh thần yêu nước. Ảnh: ĐOÀN GIA HUY

Ý nghĩa quan trọng về lịch sử

Đến tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa trong những ngày kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhiều du khách trong và người nước rất ấn ấn tượng và xúc động về hình ảnh vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS đang được trưng bày tại nơi đây.

Bà Phan Kim Thanh (du khách đến từ Lâm Đồng) cho rằng: “Vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS là một chứng tích lịch sử quan trọng về ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Đây là tư liệu lịch sử quý giá cần được gìn giữ và bảo vệ nhằm hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau”.

Theo Nhà trưng bày Hoàng Sa, vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS là tàu vỏ gỗ thuộc sở hữu của bà Huỳnh Thị Như Hoa, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Công suất máy của tàu 450CV, sức chở tối đa 17,66 tấn.

Ngày 26/5/2014, trong khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu cá ĐNa 90152 TS đã bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đến ngày 30/5/2014, tàu cá ĐNa 90152 TS đã được tàu vận tải VT 57 lai dắt về cảng Đà Nẵng. Với ý nghĩa lịch sử to lớn này, bà Huỳnh Thị Như Hoa đã quyết định giữ nguyên hiện trạng và hiến tặng vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS cho thành phố Đà Nẵng.

Tháng 4/2019, hiện vật đặc biệt này được đưa về trưng bày tại khuôn viên bên ngoài Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm phục vụ công tác trưng bày và giáo dục tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho các thế hệ người dân.

Tuy nhiên, với đặc điểm là tàu vỏ gỗ truyền thống có tuổi đời hơn 20 năm và đã được trưng bày ngoài trời từ năm 2014, hiện vật này không thể tránh khỏi sự tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên.

Ngày 27/10/2021, UBND huyện Hoàng Sa đã giao Nhà Trưng bày Hoàng Sa nhiệm vụ bảo vệ, quản lý và sử dụng hiện vật vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS.

Mặc dù hằng năm, UBND huyện Hoàng Sa và Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã nỗ lực thực hiện công tác bảo quản, hiện vật vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS vẫn đối mặt với những thách thức lớn.

Bởi đây là một con tàu vỏ gỗ truyền thống với tuổi đời hơn 20 năm và từ năm 2014 đến nay hiện vật được trưng bày ngoài trời, không có mái che. Bản chất của tàu đánh cá là hoạt động dưới nước, nhưng sau khi bị đâm chìm và trục vớt, vỏ tàu được đưa lên trưng bày trên cạn, không có biện pháp che chắn phù hợp, khiến hiện vật phải chịu tác động trực tiếp và liên tục từ các yếu tố tự nhiên khắc nghiệt.

Cần giải pháp bảo quản chuyên sâu

Sau khi được thành phố giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý và sử dụng, Nhà trưng bày Hoàng Sa đã chủ động triển khai công tác bảo quản và tu sửa vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS theo định kỳ.

Đối với các thiết bị và bu lông bị gỉ sét trên thân tàu, đơn vị đã tiến hành sơn chống gỉ. Những năm qua, Nhà Trưng bày Hoàng Sa thường xuyên tiến hành trùng tu, sửa chữa, bảo quản các bộ phận của tàu...

Nói về công tác bảo tồn hiện vật có ý nghĩa đặc biệt này, ông Lê Công Tiến - Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa cho biết, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, con tàu này được để ở trong âu thuyền Thọ Quang.

Trước khi bà Huỳnh Thị Như Hoa mua lại, con tàu này đã có tuổi đời hàng chục năm nên khi đưa về trưng bày ngoài trời không có mái che khiến hiện vật phải chịu tác động trực tiếp và liên tục từ các yếu tố tự nhiên khắc nghiệt.

Nhà Trưng bày Hoàng Sa cũng gặp khó khăn nhất định trong bảo tồn quản lý, trong đó có thách thức về bảo tồn nguyên vẹn hiện vật.

“Vì đặt ở ngoài trời, chịu tác động của thời tiết, mưa bão nên hằng năm vỏ tàu phải được sơn lại.

Chúng tôi cũng tính toán đến những khả năng bị xâm hại ngoài yếu tố tự nhiên, đây là hiện vật lịch sử đặc biệt bằng gỗ nên không loại trừ những nguy cơ, tác động từ nhiều phía. Đơn vị đã làm việc với cơ quan an ninh, trang bị hệ thống camera giám sát, cử người canh gác và nhắc nhở nếu có trường hợp nguy cơ từ phía con người.

Công tác sửa sang tu bổ được thực hiện bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc xử lý tàu thuyền và phải đảm bảo nguyên tác của bảo tồn hiện vật”, ông Lê Công Tiến chia sẻ.

Vỏ tàu cá ĐNa 90152 TS tuy được bảo quản định kỳ hằng năm nhưng do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió biển, bão nên tốc độ ăn mòn và gỉ sét diễn ra rất nhanh, đòi hỏi cần các biện pháp can thiệp mạnh mẽ hơn.

Để tránh hư hỏng cho hiện vật, ông Lê Công Tiến đề nghị thành phố cần xây dựng và triển khai phương án bảo quản tổng thể, chuyên sâu là vô cùng cần thiết và cấp bách nhằm bảo vệ, gìn giữ lâu dài hiện vật quý giá này cho thế hệ mai sau.