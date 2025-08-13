Thứ Tư, 13/8/2025
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng ký kết phối hợp tuyên truyền về công tác bảo vệ biên giới

ĐẮC MẠNH - VĂN HOÀNG - QUỐC CƯỜNG 13/08/2025 17:43

ĐNO - Chiều 13/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền về công tác bảo vệ biên giới giai đoạn 2025 - 2030.

KY KET VH11
Nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng (bên trái) và Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao biên bản ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tham dự hội nghị ký kết có nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng và Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi ký kết, hai đơn vị thống nhất một số nội dung thỏa thuận nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ biên giới, hoạt động của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bằng nhiều hình thức truyền thông đa nền tảng trên các hạ tầng phát sóng, xuất bản của Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng (DNRT).

BP PHAT BIEU
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao đổi tại hội nghị ký kết. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cụ thể, DNRT sẽ sản xuất, phát sóng, đăng tải, phân phối các chương trình báo chí số như: sản xuất và phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát trên fanpage DNRT và trên kênh truyền hình DNRT1; phối hợp sản xuất và đăng tải tin tức nóng, nhanh, chính xác lên các nền tảng số và trên sóng phát thanh, truyền hình của DNRT.

Tuyên truyền về hoạt động của Bộ đội Biên phòng thành phố đăng trên các báo điện tử, báo in của DNRT; phối hợp thực hiện các chương trình tuyên truyền khác về công tác bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng trong các bản tin, chương trình chính luận của DNRT…

A HIEU PB
Nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhà báo Đoàn Xuân Hiếu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng khẳng định, với đội ngũ nhân lực đông đảo, giàu kinh nghiệm, cùng với nền tảng đa dạng từ ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và trên các nền tảng số như hiện nay, việc phối hợp tuyên truyền sẽ tạo sức lan tỏa thông tin về bảo vệ biên giới cũng như hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng mạnh mẽ, sâu rộng hơn.

Thời gian tới, các đơn vị liên quan của hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thông tin kịp thời, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết giữa hai cơ quan giai đoạn 2025 - 2030.

