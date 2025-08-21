Lâm nghiệp Bảo vệ rừng bền vững Đồng bộ công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển các mô hình sản xuất lâm nghiệp hiệu quả... là những giải pháp được thành phố ưu tiên triển khai trong thời gian qua.

Thanh thiếu nhi tham gia du lịch trải nghiệm, ngắm voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đa dạng hệ sinh thái rừng

Hiện trên địa bàn thành phó Đà Nẵng có 688.288ha rừng với độ che phủ rừng đạt 58,04%, gồm: 504.213ha rừng tự nhiên và 184.075ha rừng trồng đã thành rừng.

Thành phó có 10 khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, gồm: Vườn quốc gia Sông Thanh và một phần Vườn quốc gia Bạch Mã; 3 khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (xã Quế Phước), sao la (các xã Sông Kôn, Đông Giang, Avương), voọc chà vá chân nâu (phường Sơn Trà); 2 khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh và Bà Nà - Núi Chúa; 2 khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân và Khu di tích Mỹ Sơn; khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Thành phó đang hoàn chỉnh hồ sơ để tiến đến thành lập khu dự trữ thiên nhiên Cù Lao Chàm.

Bên cạnh đó, có 2 cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An (trung tâm cứu hộ động vật hoang dã) và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sâm Ngọc Linh.

ThS. Nguyễn Thị Tịnh, phụ trách Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà nhìn nhận, thành phố Đà Nẵng mới có hệ sinh thái rừng rất đa dạng và nhiều loài động vật đặc hữu, quý hiếm như sao la, voọc chà vá chân nâu, voọc chà vá chân xám, vượn má vàng, voi...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cần được triển khai nhiều hơn để mọi tầng lớp người dân, du khách có nhận thức và hành động đúng trong hoạt động hằng ngày của đời sống cũng như khi tham gia du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực có yếu tố sinh thái, nhất là các khu, điểm du lịch sinh thái, các tổ chức, cá nhân và nhà quản lý cần cân nhắc, có những chính sách hạn chế tối đa “xung đột” giữa động vật hoang dã với người ngay từ đầu.

Ông Phạm Tài Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và tài nguyên sinh vật Hướng Sáng thông tin, trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng có quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa đáp ứng đủ các điều kiện để nâng cấp lên vườn quốc gia.

Bên cạnh đó, có nhiều dự án ưu tiên để hướng đến thành lập khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Đà Nẵng; 2 khu bảo vệ cảnh quan đất ngập nước ở khu vực hồ Hòa Trung và hồ Đồng Nghệ; các vườn thuốc, vườn thực vật, trung tâm cứu hộ động vật...

Theo bà Tịnh, thành phố tiếp tục thực hiện quy hoạch nói trên và triển khai các dự án ưu tiên cho từng giai đoạn theo quy hoạch.

Đồng thời, tiếp tục có các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, cân đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, những năm qua, công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quan điểm quản lý gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững, cân bằng sinh thái...

Học sinh được trải nghiệm, giáo dục thiên nhiên ở bán đảo Sơn Trà, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Qua đó nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho những người làm nghề rừng.

Phó Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Quách Hữu Sơn cho rằng, hiện tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới đã đạt hơn 3.000 tỷ đồng/năm (năm 2024) với sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt 1,9 triệu mét khối/ năm.

Có 7 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã liên kết với hơn 6.500 hộ dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC với diện tích rừng trồng được cấp chứng nhận FSC (còn hiệu lực 5 năm) là 27.113ha...

Thời gian đến, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục tham mưu thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tham mưu, trình HĐND thành phố ban hành các chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ và chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn.

Tiếp tục xây dựng cơ chế phục vụ công nghiệp chế biến sâu, hạn chế khai thác rừng ít tuổi và giá trị thu nhập thấp; nghiên cứu, phát triển nguồn giống cây trồng lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng để đưa vào trồng rừng đạt hiệu quả, tạo giá trị gia tăng...

Theo Chi cục Kiểm lâm, ngành chức năng và địa phương khẩn trương triển khai giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để triển khai các chính sách phát triển rừng, cấp chứng chỉ FSC và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Quy hoạch và hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn, phấn đấu đến năm 2030 có hơn 30.000ha rừng được cấp chứng chỉ FSC hoặc VFCS...

“Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chú trọng nâng cao chất lượng rừng trồng, phục hồi rừng tự nhiên. Đồng thời, phát triển các mô hình sản xuất lâm nghiệp hiệu quả; hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất lâm nghiệp bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng”, ông Quách Hữu Sơn nói.