Thứ Năm, 28/8/2025
Bắt tạm giam nữ nhân viên tham ô gần 245 triệu đồng

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG 28/08/2025 16:56

ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Duyên (SN 1996, phường Hải Châu), nguyên nhân viên bán hàng Công ty TNHH Thương mại T.N. về tội tham ô tài sản.

z6953644052014_77594328767985757e0e6837b7444880.jpg
Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Phạm Thị Thanh Duyên. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên về tội “tham ô tài sản” theo quy định của pháp luật.

z6953644052016_631992f8d4dfec1606fcf781db53ca5f.jpg
Phạm Thị Thanh Duyên bị khởi tố, điều tra về tội tham ô tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Phạm Thị Thanh Duyên được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty T.N. (trụ sở tại phường Thanh Khê) với vị trí nhân viên bán hàng. Trong quá trình làm việc, đối tượng được giao quản lý tài sản là tiền khách hàng đã thanh toán cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong quản lý, Duyên không nộp số tiền về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân, với tổng số tiền gần 245 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

