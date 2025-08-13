Bạn cần biết Bcons ra mắt tháp cuối cùng dự án Bcons City - Tháp Green Diamond Green Diamond hay còn gọi Bcons Green Diamond là tháp căn hộ cuối cùng của khu phức hợp Bcons City do Bcons xây dựng trên khu đất mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm quý II/2025, dự án đang hoàn thành gần xong phần móng, dự kiến sẽ hoàn tất và bàn giao vào cuối năm 2026.

Bcons City - Vị thế đắc địa ngay Metro

Bcons City nằm tọa lạc trên mặt tiền đường Thống Nhất, kết nối thẳng ra ga Metro Suối Tiên, di chuyển từ dự án tới trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 25 phút.

Đặc biệt, vị trí này nằm ngay bên trong làng đại học, khu vực được ví như lá phổi của thành phố với hơn 600ha cây xanh, tạo lên không khí trong lành và thoáng đãng. Ngoài không khí trong lành, khu vực này còn cung cấp lượng lớn khách hàng tiềm năng trong thanh khoản dự án từ việc cho thuê là hàng chục ngàn sinh viên, giảng viên đang theo học và làm việc.

Nằm giữa tâm điểm của Thành phố Hồ Chí Minh sau sát nhập, dự án sở hữu mạng lưới giao thông liên vùng hoàn hảo, kết nối nhanh chóng các khu vực lân cận thông qua:

- Tuyến Metro đi sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc đi Vũng Tàu

- Tuyến Metro đi Thành phố mới Bình Dương cũ

- Tuyến Mỹ Phước Tân Vạn, QL1K…

Green Diamond – Tháp căn hộ đẹp nhất Bcons City

Green Diamond có vị trí nằm ngay góc 2 mặt tiền đường Thống Nhất và Đỗ Duy Khương, là tháp căn hộ định vị đẹp nhất dự án, được kết hợp giữa căn hộ ở và khách sạn cùng hệ tiện ích cao cấp.

Tháp có vị trí phía ngoài cùng, ngay cổng chính dự án, kế bên tháp trung tâm thương mại Bcons City. Vị trí này mang lại nhiều lợi ích cho cư dân trong tương lai bởi phía dưới tầng trệt được tích hợp đầy đủ như: hồ bơi, công viên, chợ đêm, trung tâm thương mại… nên mọi nhu cầu sinh hoạt không cần phải di chuyển quá xa.

Green Diamond – Cơ hội đầu tư giai đoạn đầu

Trong bối cảnh thị trường giá căn hộ tăng vọt sau sát nhập, Bcons vẫn giữ được lợi thế riêng trong sản phẩm của mình là dễ mua, dễ bán và dễ cho thuê. Các sản phẩm có thiết kế vừa phải, đủ công năng, và đặc biệt giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường.

Tại Bcons City, các tháp Green Sapphire hay Emerald chỉ dao động từ 2,4 - 2,6 tỷ và khách hàng chỉ cần bỏ ra vốn ban đầu 20% đã có thể sở hữu.

Tại Bcons City tháp Green Diamond mức giá chưa được công bố, tuy nhiên có thể sẽ rơi vào khoảng 50 - 53 triệu/m2, tương ứng từ 2,6 - 2,8 tỷ/căn hộ 2 phòng ngủ.

Chuỗi 133 tiện ích ngay tại nội khu dự án

Thuộc dòng sản phẩm cao cấp, cũng như lợi thế về vị trí, dự án Bcons City là dự án đầu tiên được triển khai các hạng mục tiện ích cao cấp, phục vụ đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt của cư dân như: trường học quốc tế, shophouse, sân pickleball, 3 hồ bơi, nhà hàng khách sạn 4 sao, sân bóng, trung tâm thương mại 3 tầng…

Dự kiến tháng 11/2025, khi dự án Bcons City chính thức bàn giao, trung tâm thương mại do Coopmart vận hành sẽ đi vào hoạt động, cung cấp chuỗi tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm ngay tại gia cho khách hàng sở hữu.

Thông tin chi tiết dự án, quý khách hàng có thể liên hệ Hotline hoặc truy cập Website dự án chính thức:

Hotline: 093.222.1317

Website: https://bconscity.vn/green-diamond/

Địa chỉ: 176/1 – 176/3 Nguyễn Văn Thương, Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh