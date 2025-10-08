Khởi nghiệp - OCOP Bệ phóng ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên ĐNO - Các trường đại học không chỉ là “cái nôi” đào tạo và nghiên cứu, mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên địa bàn, nhiều trường đã chủ động ươm mầm ý tưởng, kết nối nguồn lực và chắp cánh cho những dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Dự án LotusEase - máy tách vỏ hạt sen tươi bán tự động là dự án duy nhất do sinh viên thực hiện được vinh danh tại vòng chung kết khởi nghiệp SURF 2025. Ảnh: V.HOÀNG



Ươm mầm ý tưởng

Tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2025, dự án LotusEase - máy tách vỏ hạt sen tươi bán tự động của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc đạt giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2025. Đây là dự án duy nhất do sinh viên thực hiện được vinh danh tại vòng chung kết của cuộc thi.

Được biết, LotusEase là thiết bị cơ khí bán tự động giúp tách vỏ hạt sen tươi với hiệu suất lên đến 50kg/giờ và tỷ lệ thành phẩm nguyên vẹn lên đến 91%.

Với chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với các loại máy nhập khẩu hoặc sản xuất quy mô lớn trên thị trường, sản phẩm phù hợp với nhiều quy mô sản xuất, góp phần cơ giới hóa và hiện đại hóa ngành chế biến nông sản.

Những thành quả ban đầu của dự án LotusEase cũng phản ánh rõ định hướng biến những ý tưởng nghiên cứu của sinh viên thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa mà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đang triển khai.

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng nhìn nhận, trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung của thành phố, các trường đại học đóng vai trò quan trọng như là nơi ươm mầm ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Trong nội bộ trường, cơ cấu hệ sinh thái được xây dựng khá hoàn chỉnh, bao gồm: viện nghiên cứu đổi mới sáng tạo khởi nghiệp; câu lạc bộ khởi nghiệp; trung tâm đổi mới sáng tạo và việc làm; hệ thống các nhà xưởng, phòng thí nghiệm… đồng thời, cung cấp cho sinh viên các đề tài, hỗ trợ tài chính trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chú trọng. Ảnh: V.HOÀNG

Không chỉ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhiều cơ sở đào tạo khác trên địa bàn cũng đang chủ động hình thành những “vườn ươm” ngay trong trường, tạo môi trường thuận lợi để ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên nảy mầm và phát triển.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm cho biết, nhiều năm qua, nhà trường đã xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.

Trọng tâm trước hết là thiết kế chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trang bị cho sinh viên kỹ năng khởi nghiệp, khả năng nghiên cứu và phát triển ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh, giúp sinh viên tự tin và đủ năng lực theo đuổi con đường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thành lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học - khởi nghiệp; đưa vào hoạt động không gian đổi mới sáng tạo “Đông Á Innovation Space”; thường xuyên tổ chức cuộc thi khởi nghiệp hằng năm và khuyến khích sinh viên tham gia các sân chơi ở cấp thành phố, khu vực.

Song song đó, nhà trường tích cực kết nối với doanh nghiệp và đội ngũ mentor để đồng hành, cố vấn, tiếp sức cho sinh viên trong quá trình khởi nghiệp.

[VIDEO] - Phát huy vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Đẩy mạnh hợp tác, kết nối nguồn lực

Vừa qua, mạng lưới đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng thành phố Đà Nẵng được ra đời với mục tiêu kết nối các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng trên địa bàn, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn lực, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn cộng đồng học thuật và khởi nghiệp.

Đây là sáng kiến thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm và chuyển giao tri thức từ nhà trường ra thị trường.

Sự kiện ra mắt mạng lưới đánh dấu cam kết mạnh mẽ của các cơ sở đào tạo trong việc đồng hành cùng thành phố xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - các trường đại học, cao đẳng - doanh nghiệp - nhà đầu tư - tổ chức hỗ trợ.

Mạng lưới đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng thành phố Đà Nẵng được ra mắt tại SURF 2025 vào cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: V.HOÀNG

Là một trong 10 trường thành viên của mạng lưới, ông Lương Minh Sâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho biết, mạng lưới là cơ hội để các trường trao đổi kinh nghiệm về chương trình đào tạo, phương pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho các startup và dự án tiềm năng.

Song song với đó, việc liên kết sẽ phát huy tối đa vai trò của các trường đại học, giảng viên và sinh viên trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Song song với sự tham gia vào mạng lưới, Trường Đại học Đông Á đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp riêng, chú trọng kết nối với các trường bạn, doanh nghiệp, cộng đồng startup trong và ngoài thành phố.

Nhà trường định hướng đào tạo theo tinh thần khởi nghiệp, đưa các tín chỉ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học vào tất cả ngành học, để sinh viên được trang bị nền tảng cần thiết cho con đường khởi nghiệp. Từ đó, góp phần hình thành thế hệ trẻ sẵn sàng khởi nghiệp, phù hợp với định hướng quốc gia khởi nghiệp.

PGS.TS Võ Trung Hùng cũng cho biết, trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, bên cạnh việc phát triển mô hình nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật còn định hướng biến cơ sở 1 thành “Innovation Hub” - trung tâm đổi mới sáng tạo mở, mời gọi doanh nghiệp đặt phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu ngay tại đây. Định hướng lớn thứ hai là hỗ trợ sinh viên chuyển các đề tài nghiên cứu ứng dụng thành dự án khởi nghiệp khả thi.