Y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị thành công ca tràn khí màng phổi phức tạp ĐNO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa điều trị thành công một trường hợp tràn khí màng phổi phức tạp do kén khí vỡ.

Hình ảnh kén khí phổi trên phim cắt lớp vi tính của người bệnh N.S.T. Ảnh: ĐẠO HUÂN

Bác sĩ Dương Chí Lực, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh N.S.T. (70 tuổi, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi trái do kén khí vỡ.

Bệnh nhân đã được đặt dẫn lưu tại cơ sở y tế địa phương nhưng sau 5 ngày vẫn không hết xì khí.

Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, người bệnh được theo dõi tại Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, tiến hành tập thở, làm xét nghiệm và chuẩn bị phẫu thuật xử lý nguyên nhân gây tràn khí.

Thăm khám cho thấy người bệnh đang ở đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, kèm theo nhiều kén khí lớn ở cả hai bên phổi, nền khí phế thủng nặng. Đây là yếu tố nguy cơ cao trong gây mê và phẫu thuật, bởi chỉ cần kén khí bên phổi còn lại vỡ cũng có thể đe dọa tính mạng.

Trước tình huống này, ê kíp bác sĩ đã hội chẩn, xây dựng phương án ứng phó tối ưu và chủ động phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân trước mổ.

Ca phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ (VATS) được thực hiện thành công. Các kén khí lớn, trong đó có kén đang xì khí được cắt bỏ bằng máy khâu cắt tự động, kết hợp bóc màng phổi để phòng tái phát.

Sau mổ, người bệnh vẫn còn rò khí do các kén nhỏ vỡ nên tiếp tục được bơm làm dính màng phổi. Ba ngày sau, tình trạng rò khí chấm dứt, dẫn lưu được rút, kết quả chụp kiểm tra cho thấy phổi hồi phục tốt. Người bệnh xuất viện sau 7 ngày và tái khám cho kết quả khả quan.