Y tế Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nỗ lực giải quyết quá tải Là cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã và đang nỗ lực giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chữa bệnh của người dân.

Nhiều khoa của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chật kín bệnh nhân, nhất là các khoa hệ nội. Ảnh LÊ HÙNG

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được Sở Y tế phê duyệt 650 giường, nhưng thực tế những năm gần đây, số lượng bệnh nhân ung thư không ngừng gia tăng, có thời điểm số bệnh nhân điều trị nội trú vượt mốc 1.000 người, khiến bệnh viện thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Thêm vào đó, sau khi Thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế có hiệu lực, lượng bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện càng tăng.

Bệnh nhân nằm giường xếp để điều trị

Những ngày qua, nhiều khoa của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng quá tải, buộc nhiều người bệnh phải nằm giường xếp đặt dọc hành lang và khu sinh hoạt chung để điều trị.

Theo lãnh đạo bệnh viện, lượng bệnh tăng đột biến thường rơi vào các dịp sau kỳ nghỉ dài, lễ, tết, mùa hè, gần như khoa nào cũng trong tình trạng quá tải. Vì vậy, nhu cầu về giường bệnh tại các khoa nội luôn ở mức cao, gây áp lực lớn cho việc bố trí điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh.

Nằm trên chiếc giường xếp được kê ngoài hành lang, bệnh nhân N.Q. (SN 1968, trú thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Tôi điều trị ở đây đã hơn 7 đợt. Nhiều lần vào viện điều trị phải nằm giường xếp kê ngoài hành lang, dọc đường đi nên rất bất tiện”.

Còn bệnh nhân B.T.C. (trú tỉnh Quảng Ngãi) nói: “Không đủ phòng, không đủ giường, chúng tôi đành phải nằm trên những chiếc giường xếp đặt dọc hành lang hoặc khu sinh hoạt chung. Điều này vừa bất tiện, vừa mệt mỏi”.

Cùng tâm trạng, bệnh nhân T.C.N. (SN 1962, trú thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Bệnh viện Ung bướu điều trị. Do không còn trống giường trong phòng nên tôi đành phải nằm bên ngoài hành lang để điều trị. Đang truyền máu mà phải nằm giường tạm như thế này rất bất tiện. Hy vọng bệnh viện được mở rộng để những người không may mắc bệnh hiểm nghèo như chúng tôi có nơi điều trị thuận lợi”.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho hay, áp lực lớn nhất của bệnh viện chính là cơ sở vật chất hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu khám và điều trị đang gia tăng của người bệnh. Tình trạng quá tải dẫn đến thiếu giường bệnh, bệnh nhân phải nằm giường xếp kê dọc hành lang để bảo đảm không phải nằm ghép.

Triển khai các giải pháp giảm quá tải

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: Trong điều trị ung thư, mỗi người bệnh cần được theo dõi sát sao, chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng mà cơ sở hạ tầng không đáp ứng sẽ dẫn đến nhiều khó khăn, bất tiện trong quá trình theo dõi, điều trị. Mặc dù được người bệnh hết sức thông cảm, nhưng đối với các nhân viên y tế không khỏi xót xa khi thấy bệnh nhân vừa đau đớn do điều trị ung thư, vừa nằm trong điều kiện chật chội.

Tình trạng quá tải buộc nhiều bệnh phải nằm giường xếp đặt dọc hành lang và khu sinh hoạt chung để điều trị. Ảnh: LÊ HÙNG

“Với vai trò là đơn vị đầu ngành về ung thư tại khu vực, bệnh viện luôn nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp để giảm tình trạng quá tải; rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, giải phẫu bệnh ngoài giờ và thành lập khu điều trị ban ngày”, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng nói.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện Ung bướu đầu tư bổ sung nhiều hệ thống máy móc hiện đại như MRI, CT, nội soi,… nhằm thay thế các thiết bị đã cũ, xuống cấp cũng như góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện còn tích cực ứng dụng các công nghệ mới giúp rút ngắn thời gian can thiệp, phát hiện bệnh sớm hơn và tăng hiệu quả điều trị, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

“Bệnh viện cũng đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đề xuất dự án đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu hiện trạng; qua đó tạo không gian điều trị thuận lợi, thông thoáng cho bệnh nhân”, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng cho biết.