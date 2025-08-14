Bạn cần biết BestPrice Travel tung ưu đãi độc quyền tour 'mùa lá đỏ' quốc tế Mùa thu sắp tới, nhu cầu đi du lịch “săn lá đỏ” tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đã dần nhộn nhịp; nhiều tuyến tour quốc tế của các công ty lữ hành trong nước ghi nhận lượng đặt chỗ tăng đáng kể.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là hai điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho hành trình mùa lá đỏ. Theo bản đồ dự báo thời gian lá đổi màu và lịch lễ địa phương, mùa thu ở Nhật Bản kéo dài và “di chuyển” từ bắc xuống nam, khiến du khách có nhiều lựa chọn hành trình trải nghiệm sắc màu lá từ Hokkaido đến Kyoto. Trong khi đó, các tour du lịch Hàn Quốc thăm quan Busan, đảo Nami và các công viên đô thị thu hút lượng lớn khách hàng trẻ và gia đình.

Đoàn khách du lịch Nhật Bản cùng BestPrice Travel.

Cơ hội này cũng đồng thời tạo áp lực lên nguồn cung: giá vé máy bay và chỗ nghỉ có xu hướng nhích lên ở những ngày đẹp nhất để ngắm lá. Thực tế thị trường cho thấy, các gói tour linh hoạt về ngày khởi hành - hoặc lựa chọn những điểm ít người hơn - đang được khách hàng ưu tiên để vừa đảm bảo trải nghiệm vừa tiết kiệm chi phí.

Trước đà tăng của nhu cầu, BestPrice Travel vừa công bố chương trình ưu đãi độc quyền dành cho tour mùa lá đỏ “Vi vu quốc tế, ưu đãi nhân 3”. Theo thông tin từ công ty, chương trình gồm 3 ưu đãi hấp dẫn: (1) Hoàn tiền cho khách nếu không đậu visa, (2) Giảm giá trực tiếp cho khách đặt sớm tới 2 triệu/khách, (3) Tặng vali trị giá 1,5 triệu đồng cùng nhiều quà tặng cao cấp khác.

Du khách nhận quà vali cao cấp của BestPrice Travel.

Nếu đặt sớm áp dụng ưu đãi này, du khách có cơ hội đặt tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm giá chỉ từ 13,1 triệu đồng/khách, tour Nhật Bản 5 ngày 4 đêm giá chỉ từ 23,9 triệu đồng/khách. Ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Điều hành Công ty Du lịch BestPrice cho biết mục tiêu của chương trình là vừa kích cầu, vừa giúp khách hàng chủ động đặt chỗ trước cao điểm, tránh tăng giá sát ngày.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế, BestPrice Travel là một trong những thương hiệu lữ hành uy tín hàng đầu tại Việt Nam, có 99% khách hàng phản hồi hài lòng. Bên cạnh thế mạnh về dịch vụ đặt vé máy bay, khách sạn, du thuyền, BestPrice đặc biệt nổi bật ở các tuyến tour quốc tế đa dạng, chất lượng cao, từ châu Á đến châu Âu, châu Úc.

Hàn Quốc bừng sắc thu từ khoảng tháng 10 đến giữa tháng 11 với nhiều điểm ngắm lá đỏ nổi bật như Cung điện Changdeokgung, Secret Garden hay đảo Nami nên thơ. Du khách còn được tham gia lễ hội ẩm thực đường phố, các khu chợ truyền thống tấp nập. Đừng quên trải nghiệm mặc Hanbok dạo phố cổ Bukchon, hoặc tham gia các tour trải nghiệm hái táo, hái lê ở nông trại địa phương.

Du khách của BestPrice Travel thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc.

Sang Nhật Bản, mùa lá đỏ kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12, lá phong đỏ, lá ngân vàng hòa quyện với kiến trúc cổ kính tạo nên khung cảnh như tranh vẽ. Đặc biệt, trải nghiệm onsen mùa thu - ngâm mình trong suối nước nóng giữa khung cảnh lá đỏ, thưởng thức các món mùa thu như nấm Matsutake hay cá Pacific saury - là một trong những cảm giác thư thái khó quên.

BestPrice Travel nhấn mạnh sẽ cập nhật tình trạng lá đỏ và chỗ trống hàng tuần trên website, đồng thời mở thêm các đoàn bổ sung nếu nhu cầu tăng mạnh. Mùa thu chỉ đến một lần mỗi năm - đặt sớm, chọn lịch trình chuẩn và tận hưởng trải nghiệm mùa lá đỏ trọn vẹn cùng BestPrice.