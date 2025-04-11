Chính trị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang: Công tác kiểm tra, giám sát là tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ Đảng ĐNO - Sáng 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết, sau hợp nhất, UBKT Thành ủy bám sát chỉ đạo của UBKT Trung ương, tham mưu kịp thời Ban Thường vụ Thành ủy triển khai, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác giám sát thường xuyên, chuyển đổi số trong ngành kiểm tra.

Cùng với đó, tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; thành lập 16 đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 16 tổ chức đảng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với việc thực hiện phân cấp, phân quyền và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các thông báo kết luận của UBKT Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Các chức năng, nhiệm vụ UBKT Thành ủy được giao thực hiện có hiệu quả, như: tiến hành thẩm định nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

UBKT Thành ủy thành lập 9 tổ giám sát thường xuyên đối với Ban Thường vụ đảng ủy 93 xã, phường và 4 đảng ủy trực thuộc; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 4 nghị quyết đột phá (bộ tứ trụ cột) của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

UBKT Thành ủy tổ chức 5 lớp tập huấn, phối hợp UBKT Trung ương tổ chức 1 lớp tập huấn cho gần 400 cán bộ kiểm tra của các Đảng ủy trực thuộc; hoàn thành chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu của UBKT Thành ủy Đà Nẵng (cũ) giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, UBKT Thành ủy kiến nghị một số vấn đề then chốt để công tác kiểm tra, giám sát triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị UBKT Thành ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc đôn đốc hoàn thành các kế hoạch kiểm tra năm 2025 theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy cần tập trung xem xét, xử lý, giải quyết và trả lời kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan, bảo đảm khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định, các cơ quan tham mưu của Thành ủy, trong đó có UBKT Thành ủy giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Thực hiện tốt vai trò này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy sẽ đạt được những kết quả rõ nét, thiết thực và bền vững.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, công tác phòng ngừa và cảnh báo sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi khi để xảy ra vi phạm sẽ để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ chính trị.

Do đó, cần chú trọng công tác tham mưu, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là ở cấp xã, phường; đồng thời rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

UBKT Thành ủy thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả công tác “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”; tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu theo đúng yêu cầu của UBKT Trung ương.

Tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát cần đổi mới mạnh mẽ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cụ thể, chuyển trọng tâm từ kiểm tra để phát hiện, xử lý vi phạm sang tăng cường giám sát để phòng ngừa, cảnh báo vi phạm; gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

UBKT Thành ủy cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tại cơ sở; đồng hành tham gia ý kiến đề xuất chính sách bảo vệ người làm đúng, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

UBKT tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đảm bảo yêu cầu các thông báo kết luận của UBKT Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Cán bộ chủ chốt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên UBKT Thành ủy phụ trách, theo dõi địa bàn trong việc nắm tình hình, phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Song song đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp ủy cấp dưới; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tập huấn bằng hình thức phù hợp...

Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc khi đã bám sát thực tiễn qua công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua, phù hợp với tình hình thành phố hiện nay.

"Công tác kiểm tra, giám sát là tuyến phòng thủ quan trọng của Đảng; là “thanh bảo kiếm” bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, uy tín của Đảng bộ thành phố.

Vì vậy, mỗi cán bộ kiểm tra tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn khí tiết, nêu gương liêm chính, khách quan, thượng tôn kỷ cương; làm đúng chức trách, thực hiện đúng nguyên tắc, hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố và niềm tin của nhân dân", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

