Quốc phòng - An ninh Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ĐNO - Ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), ông Kato Tetsuro, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm và làm việc với đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp và làm việc với đoàn. Ảnh: N.T



Hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời mong muốn, qua những nỗ lực chung, mối quan hệ giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các đối tác Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cảnh sát biển Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, gắn bó. Những năm qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cũng như các đối tác Nhật Bản khác.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ 5, bên phải sang) tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: N.T



Chuyến thăm và làm việc của Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác thực chất, chặt chẽ và hiệu quả giữa Nhật Bản với Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng.