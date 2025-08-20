An ninh trật tự Bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về bảo hiểm y tế ĐNO - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông V.N.T (SN 1991, phường An Hải) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về mức đóng bảo hiểm y tế trên mạng xã hội.

Lực lượng công an làm việc với ông V.N.T. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ cơ quan chức năng, ông V.N.T sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng bài viết với nội dung: “Mức đóng trước và sau 1/7. Ib T để cấp online toàn quốc nha”, kèm thông tin sai lệch về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2025, sử dụng logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Qua xác minh, nội dung này không đúng sự thật, được ông V.N.T sao chép từ mạng xã hội nhưng không kiểm chứng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường An Hải mời ông V.N.T lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông V.N.T thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết gỡ bài viết, đăng bài đính chính và xin lỗi, đồng thời hứa không tái phạm.

Hành vi của ông vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, các thông tin sai sự thật, đặc biệt liên quan đến an sinh xã hội như bảo hiểm y tế có thể gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào chính sách của Nhà nước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, tránh lan truyền tin giả hoặc chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cần nắm rõ quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội, chịu trách nhiệm với nội dung đăng tải, cảnh giác trước thông tin giật gân, thiếu căn cứ.