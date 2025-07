Xã hội Binh chủng Tăng thiết giáp tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng xã Thăng An và Thăng Bình ĐNO - Sáng 9/7, đoàn cán bộ Binh chủng Tăng thiết giáp thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) do đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời tại các xã Thăng An và Thăng Bình nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Đoàn công tác Binh chủng Tăng thiết giáp đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đây (xã Thăng An). Ảnh: HỒNG NĂM

Đoàn đến thăm gia đình 11 mẹ VNAH do đơn vị nhận phụng dưỡng. Đoàn trao 3 phần quà cho mẹ Nguyễn Thị Lựu (SN 1923, xã Bình Dương cũ), mẹ Nguyễn Thị Đây (SN 1927, xã Bình Giang cũ) nay là xã Thăng An và mẹ Phan Thị Đến (SN 1930, thị trấn Hà Lam cũ) nay là xã Thăng Bình. Trong đó, Binh chủng Tăng thiết giáp trao tặng 3 suất quà (1,5 triệu đồng/suất), Lữ đoàn 201 đã trao tiền phụng dưỡng và quà tặng (7 triệu đồng/mẹ).

Dịp này, đoàn công tác đến dâng hương và thăm hỏi gia đình 8 mẹ VNAH đã từ trần do đơn vị phụng dưỡng.

Đoàn công tác dâng hương mẹ VNAH đã từ trần. Ảnh: HỒNG NĂM

Đại tá Nguyễn Thiện Thanh - Phó Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp cho hay, hoạt động đền ơn đáp nghĩa của đơn vị đối với mẹ VNAH huyện Thăng Bình (cũ) được thực hiện từ năm 1997, trùng thời điểm chia tách tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhiều hoạt động ý nghĩa được thực hiện trong những năm qua như phụng dưỡng mẹ còn sống, thăm tặng quà trong các dịp lễ tết, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa,…

“Hoạt động tri ân diễn ra đúng dịp Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập sau 28 năm chia tách càng thêm ý nghĩa. Tại địa bàn hành chính mới là xã Thăng An và Thăng Bình (TP.Đà Nẵng), đơn vị tiếp tục phụng dưỡng các Mẹ VNAH đến cuối đời, là sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước, các Mẹ VNAH vì nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc” - Đại tá Nguyễn Thiện Thanh nói.