Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cung ứng lương thực cho người dân vùng lũ xã Duy Nghĩa ĐNO - Ngày 29/10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt xã Duy Nghĩa.

Đại tá Trần Hữu Ích (bên trái) trao quà cho lực lượng chức năng xã Duy Nghĩa. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước tình trạng 18 tổ dân phố của xã Duy Nghĩa với hơn 2.000 hộ dân (trên 8.000 nhân khẩu) đang bị cô lập giữa dòng nước lũ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực nguy hiểm, tiếp tế nước uống đóng chai, lương khô, mì ăn liền, sữa… giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Với những hộ dân bị ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố di dời đến nơi an toàn.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại xã Duy Nghĩa, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, lực lượng dân quân địa phương phối hợp Sư đoàn 315 và các đơn vị của Quân khu 5, cùng chính quyền và mạnh thường quân, tăng cường kiểm tra các khu dân cư trũng thấp, hỗ trợ kịp thời cho người dân trong trường hợp khẩn cấp.

Tất cả lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để bất kỳ người dân nào thiếu đói, thiếu nước uống hoặc bị đe dọa tính mạng do mưa lũ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lấy lương thực để tiếp tế cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH



Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì đường dây nóng 24/24 giờ, sẵn sàng nhận thông tin cứu nạn, cứu hộ; tổ chức lực lượng trực chiến tại các điểm xung yếu, chủ động phương án ứng cứu, bảo đảm đầy đủ lương thực và an toàn tuyệt đối cho nhân dân.