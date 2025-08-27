Thứ Tư, 27/8/2025
Giảm nghèo - An sinh

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội”

ĐĂNG NGUYÊN - THANH PHƯỚC 27/08/2025 15:29

ĐNO - Sáng 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

img_2354.jpg
Đại diện các đơn vị tài trợ và gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Văn Cảnh tại lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà. Ảnh: THANH PHƯỚC

Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Dương Văn Cảnh, nhân viên trinh sát Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn.

Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 khang trang (1 phòng khách, 2 phòng ngủ), thiết kế chống bão hoàn thành với kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng; trong đó Viettel hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại gia đình và người thân đóng góp.

img_2353.jpeg
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham quan ngôi nhà. Ảnh: THANH PHƯỚC

Gia đình Đại úy Dương Văn Cảnh có hoàn cảnh khó khăn, vợ chưa có việc làm ổn định, đang nuôi 2 con nhỏ. Ngôi nhà hoàn thành là nguồn động viên giúp anh yên tâm công tác.

