Xã hội Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng di dời nhà dân khỏi khu vực nguy hiểm ĐNO - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, công an, dân quân xã La Dêê và nhân dân thôn Đắc Pênh di dời nhà một người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ gia đình ông Zơ Râm Nghịm di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 27/10, sau khi nhận được tin báo từ hộ gia đình ông Zơ Râm Nghịm (1987) trú thôn Đắc Pênh, xã La Dêê, về tình trạng sạt lở đất phía sau nhà, khiến đất và bùn tràn xuống sát vách nhà chính, đe dọa tính mạng và tài sản, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) điều động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, công an, dân quân xã La Dêê và nhân dân thôn Đắc Pênh để hỗ trợ khắc phục hậu quả, đồng thời di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thời tiết trên địa bàn hiện rất khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hộ gia đình. Do đó, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động gia đình ông Nghịm di dời đến nơi an toàn.