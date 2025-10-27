Chính trị Bộ Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho 160 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ĐNO - Sáng 27/10, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nữ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2025 cho 160 cán bộ đến từ 26 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

160 nữ lãnh đạo, quản lý đến từ 26 tỉnh, thành tham dự lớp tập huấn. Ảnh: NGỌC HÀ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự lễ khai mạc.

Trong hai ngày tập huấn (27 và 28/10), học viên được tham gia các chuyên đề: “Kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra của chính quyền địa phương hai cấp sau 3 tháng vận hành”; “Nữ lãnh đạo hạnh phúc” và “Truyền thông số - cơ hội và thách thức với phụ nữ”. Bên cạnh học tập, học viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với nữ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chào mừng các đại biểu về dự lớp bồi dưỡng; đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Đà Nẵng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ.

Thành phố đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; phát triển nguồn nhân lực nữ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý. Đến nay, Đà Nẵng có nhiều cán bộ nữ đang đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kỳ vọng chương trình tập huấn sẽ giúp các nữ lãnh đạo, quản lý tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quý báu; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và tư duy đổi mới; trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần tự tin, sáng tạo và nhân ái của phụ nữ Việt Nam hiện đại.