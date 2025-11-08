Thể thao Bóng chuyền nữ Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất lịch sử Theo bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới của FIVB mới nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên hạng 22 thế giới.

Các cô gái Việt Nam có 155,79 điểm, kém chưa đến 5 điểm so với Thái Lan - xếp hạng 21 với 160,42 điểm. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích này nhờ các trận thắng liên tiếp tại Giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2025 đang diễn ra.

Cụ thể, theo FIVB, trận thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được cộng thêm 3,42 điểm. Trước đó, trận thắng Philippines với tỷ số tương tự giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cộng 4,46 điểm.

Suốt nhiều năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan thường xuyên nằm trong tốp 20 thế giới. Nhưng một loạt thất bại ở VNL 2025 (FIVB Nations League) đã khiến Thái Lan bị trừ điểm nặng.

Trước khi tham dự SEA V.League, Thái Lan đã thua 8 trận liên tiếp tại VNL, khiến họ mất gần 30 điểm, và bị tụt xuống hạng 21 thế giới.

Theo quy định của FIVB, do Thái Lan vừa tham dự VNL, thành tích của họ tại SEA V.League sẽ không được tính điểm.

Hiện tốp ba đội tuyển bóng chuyền nữ thế giới lần lượt thuộc về Italia, Brazil và Ba Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp đội nữ Ba Lan tại Giải vô địch thế giới 2025 do nằm cùng bảng đấu.