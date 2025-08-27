Thế giới Bước chuyển mới trong quan hệ Mỹ - Hàn Quốc Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc tại Washington kéo dài 140 phút với một loạt vấn đề nóng. Hai bên nhất trí mở rộng liên minh từ quân sự sang kinh tế.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington là phép thử quan trọng đối với tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào thời điểm mối quan hệ giữa Seoul với Washington đang chịu áp lực từ chính sách “Nước Mỹ trên hết” của người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong lĩnh vực kinh tế, tại hội đàm, nhà lãnh đạo Hàn Quốc chào mời đề xuất trị giá 150 tỷ USD với chiến lược chắc chắn sẽ thu hút nhà lãnh đạo Mỹ: “Đưa ngành đóng tàu Mỹ trở lại vĩ đại”. Japan Times cho biết, gói này, các quan chức Hàn Quốc gọi là MASGA, bao gồm việc xây dựng các nhà máy đóng tàu tại Mỹ, đào tạo nhân viên đóng tàu, xây dựng lại chuỗi cung ứng liên quan, hợp tác trong các dự án bảo trì, sửa chữa và đại tu, bảo dưỡng tàu hải quân Mỹ.

Trên đây là một phần quan trọng trong thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc mà ông Trump tuyên bố muốn khôi phục ngành đóng tàu Mỹ vì cả lý do kinh tế và an ninh quốc gia. Bà Eun A Jo, Đại học William & Mary (Mỹ) nhận định, sáng kiến đóng tàu là “chiến thắng mang tính chiến lược và biểu tượng” cho cả Hàn Quốc lẫn Mỹ.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn, hãng hàng không Korean Air công bố kế hoạch mua 103 máy bay Boeing, kể cả động cơ dự phòng từ GE Aerospace, trị giá khoảng 52 tỷ USD, là thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử hàng không Hàn Quốc. Tập đoàn ô tô Hyundai cho biết sẽ tăng khoản đầu tư vào Mỹ từ mức dự kiến trước đó là 21 tỷ USD lên 26 tỷ USD.

Theo một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn Quốc hồi tháng 7, Seoul cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Thỏa thuận giúp hàng xuất khẩu của Hàn Quốc tránh khỏi mức thuế quan khắc nghiệt hơn của Mỹ dù vẫn còn bất đồng về các chi tiết của thỏa thuận. Trong khi đó, Trump tuyên bố mức thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc là 15%, giảm từ mức 25%.

Ông Lee, theo Reuters, cho biết đã đồng ý với ông Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng và “hiện đại hóa liên minh, mang tính tương hỗ và hướng tới tương lai hơn, phù hợp với bối cảnh an ninh đang thay đổi”. Ông Lee nói: “Cam kết quốc phòng của Mỹ đối với Hàn Quốc, cũng như lập trường phòng thủ chung của chúng tôi, vẫn vững chắc và kiên định”. Theo Seoul, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc trong năm nay là khoảng 44,2 tỷ USD, tương đương 2,32% GDP.

Theo các nhà phân tích, thách thức đối với quan hệ Mỹ - Hàn trong giai đoạn tới không nhỏ. Dù vậy, xét về tổng thể, cuộc gặp giữa thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lee vượt kỳ vọng, tạo bước đệm chiến lược cho cả hai nước trong việc tái định hình mối quan hệ đồng minh.

Đáng chú ý, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết cùng thúc đẩy hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, khi Tổng thống Lee ca ngợi ông Trump là “người kiến tạo hòa bình” và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.