Khoa học - Công nghệ Bước tiến trong chính quyền số, kinh tế số Nửa đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận bước tiến lớn trong lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số của thành phố Đà Nẵng.

Chuyển đổi số là nền tảng hàng đầu để phục vụ hiệu quả quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp cũng như sắp xếp địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Vận hành tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hiệu năng chính quyền số

Chuyển đổi số là nền tảng hàng đầu phục vụ hiệu quả quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp cũng như sắp xếp địa giới hành chính mới của thành phố Đà Nẵng. Thông tin từ Sở Khoa học và công nghệ, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã hoàn thành bố trí hạ tầng Trung tâm dữ liệu phục vụ cài đặt, vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, hoàn thành bố trí trang thiết bị, hạ tầng mạng tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng thời nâng cấp băng thông đường truyền từ thành phố đến cấp xã, hoàn thành công tác bảo đảm an toàn thông tin đối với hạ tầng, các hệ thống thông tin. Với hệ thống họp trực tuyến, đã hoàn thành kết nối, tích hợp hệ thống họp trực tuyến của 2 địa phương thành hệ thống thống nhất dùng chung; kết nối từ thành phố đến 93 phường, xã.

Về nhân nhân lực hỗ trợ đi kèm, thành phố đã thiết lập đường dây nóng (Tổng đài 1022) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp với đội ngũ tổng đài viên và lực lượng vận hành hệ thống hoạt động 24/7. Bưu điện bố trí phục vụ nhận hồ sơ thủ tục hành chính (ít nhất 1 người/xã, phường) tại tất cả Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tại UBND các xã, phường cũng thành lập Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ để hoạt động lâu dài. Cạnh đó, Đoàn thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng cũng hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tính đến nay, số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp là 1.921 (1.711 toàn trình và 210 một phần), trên tổng số 1.948 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 98,6% (trong đó còn 27 thủ tục hành chính ở mức độ cung cấp thông tin). Đồng thời đã tích hợp 1.185 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 61,7% (vượt chỉ tiêu chung của toàn quốc là 40%).

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng cho hay, qua tuần đầu hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống thông tin thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động công vụ và sử dụng thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, không có sự cố, trở ngại nào đáng kể.

Qua đó, được Bộ Khoa học và công nghệ đánh giá hoàn thành tất cả nhiệm vụ và là một trong 4 địa phương triển khai rất tốt thời gian qua (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Điện Biên).

Ấn tượng kinh tế số

Năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành thông tin - truyền thông thành phố đạt 39.888 tỷ đồng (đạt 100,16 % kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023). Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 165 triệu USD (đạt 101,85% so với kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023).

Vận hành sản xuất trong nhà máy Trung Nam EMS Đà Nẵng (Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN

Theo Sở Khoa học và công nghệ, ước tính 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu ngành công nghệ thông tin đạt 13.816 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2024); kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 92,5 triệu USD (tăng khoảng 14% so với năm 2024).

Thời gian qua, một số sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Đà Nẵng liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng lớn như Giải thưởng Sao Khuê năm 2025, Tốp Công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết: “Mới đây, Đà Nẵng cũng được Cẩm nang du lịch Travel Off Path (Mỹ) đánh giá trong tốp 5 điểm đến năm 2025 dành cho dân du mục kỹ thuật số tại châu Á. Điều này minh chứng Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng của những chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, sáng tạo...”.

Sự hiện diện của đối tượng khách này có thể mang đến những ý tưởng mới, kỹ năng hiện đại và góc nhìn toàn cầu cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là cho giới trẻ và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Những chia sẻ của họ trên mạng xã hội giúp quảng bá hình ảnh của địa phương đến một lượng lớn người theo dõi quốc tế. Điều này không chỉ thu hút thêm du khách mà còn có tiềm năng thu hút các nhà đầu tư.

Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng Công viên khoa học Quảng Đà, Trung tâm dữ liệu quy mô cấp vùng tại Đà Nẵng và Tuyến cáp quang biển cập bờ tại Đà Nẵng kết nối Trung tâm dữ liệu quy mô cấp vùng tại Đà Nẵng. Nếu sớm được triển khai, những công trình này sẽ tạo thêm đòn bẩy thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.