Chính trị Các cấp Công đoàn Đà Nẵng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động ĐNO - Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức công đoàn cơ sở cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, định hình mô hình hoạt động công đoàn cơ sở; bám sát chặt chẽ hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố sáng 7/8.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức công đoàn cơ sở đã triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên thiết thực, hiệu quả.

Việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã mở ra không gian rộng lớn hơn, hiện có 13 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp và dư địa phát triển lớn cho các ngành công nghiệp.

Do đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức công đoàn cơ sở tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, định hình mô hình hoạt động công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm; bám sát chặt chẽ hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua việc tổ chức các hoạt động giám sát.

Phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tổ chức hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động thành phố về các vấn đề liên quan đến nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho công nhân cũng như chế độ, chính sách liên quan đến Bộ luật Lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ đời sống của công nhân.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động phải đổi mới, sáng tạo, duy trì và phát huy các mô hình nổi bật như: Mái ấm Công đoàn, Chuyến xe Công đoàn…

Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố và giao UBND thành phố thực hiện, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về vấn đề phát triển đoàn viên; nhà ở cho công nhân; tiền lương, bảo hiểm đối với người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, giám sát kỹ các cuộc đình công.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Báo cáo cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện việc giám sát tình hình trả lương, thưởng, các chế độ, chính sách cho công nhân, viên chức, lao động.

Phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức các đợt giám sát về tình hình thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ liên quan khác cho người lao động tại doanh nghiệp.

Công đoàn các cấp chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và chấp hành pháp luật lao động; tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật cho hơn 1.500 công nhân lao động thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hiện quản lý 1.743 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, với 214.897 đoàn viên.

Trong các khu công nghiệp có 254 công đoàn cơ sở với hơn 87.000 đoàn viên. Đồng thời, công đoàn xã, phường quản lý, hướng dẫn hoạt động 1.385 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 106.037 đoàn viên.