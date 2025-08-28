Giảm nghèo - An sinh Các địa phương cần giải ngân hết vốn chương trình giảm nghèo bền vững khi được phân bổ lại ĐNO - Chiều 28/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì làm việc với các xã, phường khu vực trung du, đồng bằng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các xã, phường khu vực trung du, đồng bằng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (bao gồm cả nguồn vốn năm trước kéo dài) của các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du (sau sáp nhập) hơn 44,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 39,7 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 4,1 tỷ đồng và ngân sách xã, phường gần 342 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay các địa phương đang rà soát, tổng hợp, đề xuất giao lại kế hoạch vốn. Do vậy, các địa phương sau sáp nhập (từ 1/7 đến nay) chưa có vốn để thực hiện. Sở Tài chính đang tổng hợp, trình UBND thành phố giao lại kế hoạch vốn cho các địa phương triển khai và giải ngân từ tháng 9/2025.

Nhiều xã, phường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gặp vướng mắc do số liệu về nguồn vốn sau sáp nhập chưa chính xác, chưa bảo đảm cơ cấu nguồn vốn theo quy định.

Một số địa phương chưa báo cáo rõ tiến độ đã quyết toán, chưa quyết toán; chưa cụ thể hóa nguồn kinh phí sự nghiệp theo từng dự án, tiểu dự án và kế hoạch vốn từng năm. Điều này gây khó khăn cho công tác tổng hợp, báo cáo chung toàn chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu liên quan đến việc thực hiện chương trình sau sáp nhập để báo cáo cấp thẩm quyền phân bổ dự toán. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao.

Đồng thời, các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát tiến độ, lộ trình thực hiện và giải ngân từng dự án, tiểu dự án; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kết quả thực hiện.

Sau khi được giao lại kế hoạch vốn, phải có giải pháp thúc đẩy giải ngân, phấn đấu giải ngân hết vốn được giao, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai chương trình.