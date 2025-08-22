Chính quyền - đoàn thể Các phong trào thi đua yêu nước giúp phường Hải Vân hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

ĐNO - Sáng 22/8, UBND phường Hải Vân tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của phường Hải Vân giai đoạn 2020 - 2025 nhận khen thưởng. Ảnh: XUÂN THỊNH

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước được phường Hải Vân triển khai có hiệu quả, tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào thi đua có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện, gắn kết với việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn…

Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính; mô hình "Một cửa điện tử" tạo được sự thuận lợi, tiện ích cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả trên góp phần giúp địa phương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu ngân sách của địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường Hải Vân có hơn 90% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; công tác an sinh xã hội được triển khai toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2025 - 2030, phường Hải Vân sẽ tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện hiệu quả "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh" hướng vào việc động viên, khích lệ, thu hút các tầng lớp trong xã hội, phát huy tối đa năng lực của từng đơn vị, cá nhân vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng địa phương giàu đẹp.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Hải Vân tặng giấy khen cho 21 tập thể, hộ gia đình và 44 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.