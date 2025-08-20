Chính trị Các xã: Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn kết nghĩa với 7 xã của tỉnh Thanh Hóa ĐNO - Ngày 19/8, tại xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) diễn ra lễ ký kết nghĩa giữa các xã: Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) với các xã mới thành lập thuộc huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Nghi thức ký kết nghĩa giữa xã Duy Nghĩa (thành phố Đà Nẵng) với 2 xã Tượng Lĩnh và xã Trường Văn (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, xã Duy Nghĩa kết nghĩa với xã Tượng Lĩnh và xã Trường Văn; xã Nam Phước kết nghĩa với xã Nông Cống; xã Duy Xuyên kết nghĩa với xã Trung Chính và xã Thắng Lợi; xã Thu Bồn kết nghĩa với xã Thăng Bình và xã Công Chính.

Đại diện lãnh đạo các xã kết nghĩa ký biên bản ghi nhớ, thống nhất nội dung hợp tác như: hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững; liên kết phát triển du lịch cộng đồng; trao đổi mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên, văn hóa - văn nghệ, thể thao...

Lãnh đạo 4 xã của thành phố Đà Nẵng và 7 xã của tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại lễ kết nghĩa. Ảnh: TUYẾT MAI

Hai tỉnh Quảng Nam (cũ) và tỉnh Thanh Hóa có truyền thống gắn bó lâu đời. Sau lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh vào tối 12/3/1960, các huyện, thị giữa hai tỉnh cũng lần lượt tổ chức lễ kết nghĩa; trong đó huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) kết nghĩa với huyện Nông Cống (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, huyện Nông Cống (cũ) được chia thành 7 xã gồm: Nông Cống, Trung Chính, Thắng Lợi, Thăng Bình, Công Chính, Trường Văn, Tượng Lĩnh; huyện Duy Xuyên (cũ) được chia thành 4 xã gồm: Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Duy Nghĩa.