Thứ Sáu, 8/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Cán bộ và người dân Trà Leng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An

ALĂNG NGƯỚC 08/08/2025 13:51

ĐNO - Sáng 8/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Leng tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

977a0226(1).jpg
Xã Trà Leng phát động ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa, những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong đó, xã Nhôn Mai bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân mất nhà cửa, rơi vào cảnh khó khăn.

Trà Leng - địa phương trải qua thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng năm 2020, thấu hiểu sâu sắc những mất mát, đau thương của người dân vùng thiên tai. Trong lúc hoạn nạn cách đây 5 năm, nhân dân xã Trà Leng nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc, giúp địa phương vực dậy sau đau thương.

977a0231.jpg
Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa kêu gọi cán bộ và người dân địa phương ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chủ tịch UBND xã Trà Leng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xã Trà Leng tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 14/8/2025. Địa phương cam kết toàn bộ kinh phí, hiện vật quyên góp sẽ được công khai, minh bạch và chuyển đến đúng địa chỉ, đối tượng cần hỗ trợ.

Ngay tại buổi lễ, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trực tiếp đóng góp hơn 120 triệu đồng.

977a0223.jpg
Người dân xã Trà Leng ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
977a0239.jpg
Lãnh đạo xã Trà Leng ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
977a0263.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bài liên quan
Xã Trà Leng
(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Cán bộ và người dân Trà Leng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO