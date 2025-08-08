Xã hội Cán bộ và người dân Trà Leng ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An ĐNO - Sáng 8/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Leng tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Xã Trà Leng phát động ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa, những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong đó, xã Nhôn Mai bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân mất nhà cửa, rơi vào cảnh khó khăn.

Trà Leng - địa phương trải qua thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng năm 2020, thấu hiểu sâu sắc những mất mát, đau thương của người dân vùng thiên tai. Trong lúc hoạn nạn cách đây 5 năm, nhân dân xã Trà Leng nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc, giúp địa phương vực dậy sau đau thương.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa kêu gọi cán bộ và người dân địa phương ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chủ tịch UBND xã Trà Leng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xã Trà Leng tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 14/8/2025. Địa phương cam kết toàn bộ kinh phí, hiện vật quyên góp sẽ được công khai, minh bạch và chuyển đến đúng địa chỉ, đối tượng cần hỗ trợ.

Ngay tại buổi lễ, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trực tiếp đóng góp hơn 120 triệu đồng.

Người dân xã Trà Leng ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lãnh đạo xã Trà Leng ủng hộ xã Nhôn Mai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC