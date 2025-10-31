Thứ Sáu, 31/10/2025
Cận cảnh tuyến ĐT606 nát tươm sau mưa lũ

HỒ QUÂN - LÊ TIẾN 31/10/2025 15:40

ĐNO - Thống kê sơ bộ, tuyến ĐT606 xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương, sụt lún nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông nếu mưa lớn tiếp tục tái diễn.

img_20251031_115430.jpg
Một điểm sạt lở taluy âm trên tuyến ĐT606. Vị trí này có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài và nước sông dâng cao. Ảnh: LÊ TIẾN

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho biết, tuyến ĐT606 đoạn qua địa bàn xã xuất hiện ít nhất 42 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương. Nhiều vị trí đứt gãy, sụt lún hơn 1/2 nền đường, hở hàm ếch; nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua các khu vực này.

img_20251031_115341.jpg
Nền đường nhựa trôi xuống vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiện nay, đơn vị bảo trì đường bộ đang nỗ lực san ủi các lớp đất đá tràn xuống nền đường, phấn đấu thông xe bước 1 trong sáng 31/10; đồng thời giăng dây, đặt biển cảnh báo tại một số vị trí nguy hiểm.

"Với dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi đang kiến nghị Sở Xây dựng sớm có phương án khắc phục các vị trí sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này”, ông Mia cho biết.

img_20251031_115334.jpg
Một vị trí sạt lở hơn 1/2 nền đường, khó khăn cho một số phương tiện khi lưu thông qua vị trí này. Ảnh: HỒ QUÂN
img_20251031_115405.jpg
Những vị trí sạt lở như thế này cần sớm khắc phục, tránh giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: LÊ TIẾN
img_20251031_115316.jpg
Nền đường bị nứt gãy, nguy cơ sạt lở tiếp tục tái diễn. Ảnh: HỒ QUÂN
img_20251031_115230.jpg
Một số ngọn đồi ngậm no nước sau nhiều ngày mưa lớn đang chực chờ đổ xuống đường. Ảnh: LÊ TIẾN
img_20251031_115220.jpg
Sáng nay 31/10, đơn vị bảo trì đường bộ đang nỗ lực thông tuyến ĐT606. Ảnh: LÊ TIẾN
img_20251031_120315.jpg
Một vị trí nguy cơ sụt lún xuống vực sâu được địa phương giăng dây cảnh báo. Ảnh: HỒ QUÂN

[VIDEO] - Tuyến ĐT606 nát tươm sau mưa lũ:

