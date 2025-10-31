Cận cảnh tuyến ĐT606 nát tươm sau mưa lũ
ĐNO - Thống kê sơ bộ, tuyến ĐT606 xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương, sụt lún nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông nếu mưa lớn tiếp tục tái diễn.
Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho biết, tuyến ĐT606 đoạn qua địa bàn xã xuất hiện ít nhất 42 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương. Nhiều vị trí đứt gãy, sụt lún hơn 1/2 nền đường, hở hàm ếch; nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua các khu vực này.
Hiện nay, đơn vị bảo trì đường bộ đang nỗ lực san ủi các lớp đất đá tràn xuống nền đường, phấn đấu thông xe bước 1 trong sáng 31/10; đồng thời giăng dây, đặt biển cảnh báo tại một số vị trí nguy hiểm.
"Với dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi đang kiến nghị Sở Xây dựng sớm có phương án khắc phục các vị trí sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này”, ông Mia cho biết.
[VIDEO] - Tuyến ĐT606 nát tươm sau mưa lũ: