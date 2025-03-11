Giao thông - Xây dựng Cần có giải pháp căn cơ chống sạt lở bờ kè đường Như Nguyệt Vấn đề bảo vệ bờ kè đường Như Nguyệt đã từng được đặt ra từ nhiều năm trước nhưng đến nay thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu.

Gạch lát vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng đánh vỡ nát. Ảnh: GIA MINH

Sạt lở nặng do triều cường

Chiều 22/10, mặc dù bão Fengshen (bão số 12), không vào địa bàn thành phố, nhưng với triều cường đoạn dưới chân cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, những con sóng cao 4-5m liên tiếp đánh vào bờ khiến gạch lát vỉa hè đường Như Nguyệt bị vỡ, sóng biển ăn sâu vào tận kè bê tông, tạo ra các lỗ hổng sụp đổ sâu hoắm.

Nhà sát đường Như Nguyệt, ông Lê Tấn Phát cho rằng, chưa bao giờ bờ kè bị xâm thực, sạt lở nặng như năm nay. Nếu không có giải pháp sớm thì bờ kè này sẽ sập, theo đó đường cũng khó còn.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Tài, một người dân sống bên trong tuyến đường Như Nguyệt cho biết, từ chiều 21/10 đến trưa 22/10, nhiều đợt sóng lớn xuất hiện, khiến nước biển tràn vào nhà dân.

Trong khi đó, ông Trần Văn Chung, một cán bộ hưu trí chia sẻ, năm nào cũng thế, cứ đến gió mùa Đông Bắc và mưa bão thì bờ kè này thường xuyên bị hư hỏng. Rồi năm nào thành phố cũng chi cả chục tỷ đồng để sửa chữa. Xong đâu hoàn đấy, năm sau lại hư hỏng tiếp. Song vấn đề người dân thắc mắc là tại sao không sửa chữa sớm mà để đến tận giữa tháng 9/2025 mới thấy nhà thầu thi công, khiến đang làm dở dang thì lại hỏng...

Theo ghi nhận của phóng viên, có 4-5 điểm bị hư hại bờ kè và vỉa hè, có đoạn vỉa hè bị sóng đánh ăn sâu vài mét, nhiều viên gạch lát vỉa hè vỡ vụn. Cơ quan chức năng phải rào khu vực này để bảo vệ an toàn cho người dân. Trên tuyến đường Như Nguyệt, một đơn vị thi công đang gia cố lại bờ kè. Công trình đang thi công buộc phải dừng lại vì sóng quá lớn.

Trước đó, chiều 22/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát đoạn bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng xâm thực mạnh; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công bờ kè tập trung lực lượng và vật liệu, để sau khi mưa bão kết thúc sửa chữa ngay bờ kè và vỉa hè bị hư hỏng. Tuy nhiên, tiếp sau bão số 12 là các đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng và nước tràn qua đường Như Nguyệt, nên công tác khắc phục tạm dừng.

Cần giải pháp căn cơ

Theo chuyên gia thủy lợi Huỳnh Vạn Thắng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cũ, đây là vị trí “họng gió” ở cửa sông Đà Nẵng, chỉ cần gió Đông Bắc mạnh là có sóng cao. Trước đây Sở Thủy lợi đã xây dựng tuyến kè Thuận Phước để bảo vệ, nhưng do sóng lớn nên hình thức lát gạch trên nền vữa (bê tông M75 hoặc đá dăm) là không chống chọi được.

Vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng đánh vỡ nát. Ảnh: GIA MINH

Do đó cần có giải pháp kiên cố, thiết kế chuẩn, tính toán vùng sóng ập, đánh vào. Đồng thời khảo sát thực tế, xác định khu vực nguy hiểm trên mặt sàn, sân để bóc hết lên, dọn sạch, bố trí cốt thép đổ bê tông dày M300 thì khả năng cao là hạn chế hư hỏng. Tuy nhiên, về lâu dài cần đánh giá một cách tổng quan trên cơ sở các luận cứ khoa học, đặc biệt chú trọng các yếu tố về biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, tốc độ lấn chiếm dòng chảy…

Theo Sở Xây dựng thành phố, quá trình hư hỏng bờ kè đường Như Nguyệt có mức độ, phạm vi ngày càng phức tạp. Tình trạng này xảy ra từ năm 2017, do ảnh hưởng của công trình xây dựng làm sóng truyền sâu vào cửa sông Hàn, cùng lúc với tác động của các yếu tố biển trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc gia tăng đột biến hoặc kết hợp (sóng lớn và triều cường).

Tuyến kè đường Như Nguyệt cũng là một trong những tuyến đường quan trọng chạy dọc sông Hàn, giữ vai trò bảo vệ hạ tầng, dân cư phía trong của phường Hải Châu. Tuy nhiên, kè được thiết kế như hiện tại chưa chịu được điều kiện sóng, triều lớn vượt thiết kế. Việc tuyến kè thường xuyên bị sóng bão tác động gây nguy cơ mất an toàn cho các công trình hạ tầng, cảnh quan bên bờ sông Hàn là rất nghiêm trọng. Do đó, Sở Xây dựng đã tham mưu lãnh đạo thành phố cho triển khai dự án cải tạo bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải trước đây (nay là Sở Xây dựng) đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các chuyên gia và đơn vị; tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng giải pháp khắc phục. Theo đó, dự án Khắc phục ảnh hưởng của mưa bão, triều cường, tác động của sóng biển tại tuyến đường Như Nguyệt đã được UBND thành phố phê duyệt, khởi công ngày 3/9/2025 với tổng mức đầu tư hơn 12,4 tỷ đồng.

Hiện, giải pháp chính được triển khai là cải tạo bờ kè với “mũi hắt sóng”, theo đó sửa chữa hư hỏng tường kè, vỉa hè hiện trạng, cải tạo bóc một phần bê tông tường đỉnh, nối dài thép, nâng cao trình đỉnh tường; làm tường chắn sóng để giảm sóng tràn qua đỉnh kè, cao trình đỉnh kè 2,9m. Tường chắn sóng có dạng mũi hắt kết cấu bê tông cốt thép kèm bậc lên xuống và lan can. Việc sửa chữa hư hỏng vỉa hè sử dụng kết cấu bê tông tạo màu đổ tại chỗ đồng bộ với màu gạch hiện trạng nhằm tiết kiệm kinh phí, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. Đồng thời Sở Xây dựng ưu tiên nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới.

Qua đánh giá chung, các đoạn tường chắn sóng đã thi công phát huy tác dụng, giảm tác động của hiện tượng sóng leo ảnh hưởng hạ tầng dọc đường Như Nguyệt. Dự án được kỳ vọng sớm hoàn thiện, giảm thiệt hại do thời tiết bất lợi, bảo đảm mỹ quan đô thị và hạ tầng.