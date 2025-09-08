Giao thông - Xây dựng Cần khôi phục các tuyến buýt về vùng ven thành phố Đà Nẵng Nhiều người dân đề xuất cần khôi phục các tuyến xe buýt về các xã, phường vùng ven nằm cách xa trung tâm thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu đi lại, vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Xe buýt tuyến Tam Kỳ - Núi Thành đang hoạt động. Ảnh: CÔNG TÚ

Lan tỏa khắp vùng

Ở địa phận Quảng Nam (cũ) trước đây, nhiều tuyến xe buýt ra đời đáp ứng phần lớn nhu cầu đi lại của các tầng lớp nhân dân, vừa giảm lưu lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, vừa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại tỉnh lỵ Tam Kỳ (cũ), có các tuyến xe nội tỉnh đi về vùng xa của Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đại Lộc, Quế Sơn hay ra Hội An. Cũng tại Tam Kỳ, xe buýt Tam Kỳ - sân bay Chu Lai, Tam Kỳ - Núi Thành không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân mà còn cả khách du lịch.

Ngoài ra, Quảng Nam và Đà Nẵng (trước đây) đã phối hợp mở xe buýt từ Quế Sơn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ - Đà Nẵng, Hội An - Đà Nẵng, Ái Nghĩa - Đà Nẵng.

Xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đại Lãnh ngừng khai thác hơn một năm nay. Ảnh: CÔNG TÚ

Bà Nguyễn Thị Mười (trú xã Thăng Bình, huyện Thăng Bình cũ) chia sẻ cách đây hơn một năm, mỗi lần muốn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bà đều chọn cách ra ven quốc lộ 14E để đón xe buýt Hiệp Đức - Tam Kỳ. Vào đến Tam Kỳ, xe đi ngang qua bệnh viện rồi dừng lại, bà vào khám bệnh khá dễ dàng.

Nhưng đến tháng 6/2024, phần lớn các tuyến xe buýt đều dừng hoạt động, chỉ còn tuyến Tam Kỳ - Bắc Trà My, Tam Kỳ - Núi Thành, Tam Kỳ - sân bay Chu Lai.

Lý giải vì sao phải dừng hoạt động các tuyến Tam Kỳ - Hiệp Đức, Tam Kỳ - Quế Sơn, Tam Kỳ - Đại Phong, Tam Kỳ - Đại Lãnh, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải QNABUS cho biết, thời điểm đó ngành chức năng chỉ cho ký hợp đồng khai thác tuyến có thời hạn 6 tháng. Với quỹ thời gian ngắn ngủi, doanh nghiệp nào dám bỏ tiền đầu tư mua xe mới theo quy định.

Tháng 4/2024, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam (cũ). Các tuyến đưa vào vận hành gồm tuyến 21 và tuyến LK21 (nay là tuyến số 21) đi từ Bến xe trung tâm Đà Nẵng vào gần cầu Tam Kỳ cũ, tuyến 02 và tuyến LK02 (nay là tuyến số 02) đi từ Bến xe trung tâm Đà Nẵng vào Cửa Đại (thành phố Hội An cũ) đã mang niềm vui cho người dân có nguyện vọng đi lại trên tuyến.

Cần mở lại xe buýt về vùng ven

Các tuyến xe buýt ra đời đã đáp ứng nhu cầu đi lại của các tầng lớp nhân dân cũng như khách du lịch.

Tuyến xe buýt số 21 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - cầu Tam Kỳ (cũ). Ảnh: CÔNG TÚ

Dưới góc độ chuyên ngành, dịch vụ công cộng này thay thế phần lớn phương tiện cá nhân lưu thông trên đường nên giảm nguy cơ xảy ra va chạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, phần lớn các tuyến xe buýt ở địa bàn Quảng Nam (cũ) dừng khai thác. Trong khi đó, xe buýt cảng Sông Hàn - Hòa Khương (tuyến 17) của thành phố Đà Nẵng hiện mới chạy đến giáp xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc cũ). Người dân muốn đi nội thành Đà Nẵng bằng xe buýt phải “tăng bo” bằng phương tiện khác.

Em Lê Vy (trú xã Đại Lộc) là sinh viên Trường Đại học Quảng Nam thường xuyên sử dụng xe buýt Tam Kỳ - Đại Phong (xã Vu Gia mới), hoặc Tam Kỳ - Đại Lãnh (xã Thượng Đức mới). Hơn một năm nay, xe buýt không còn, em phải tự đi xe máy vào Tam Kỳ, hoặc nhờ người thân chở xuống quốc lộ 1 lên xe buýt tuyến số 21 vào Tam Kỳ.

Những người dân từ xã Thu Bồn muốn vào Thăng Bình thăm con cháu cũng khó vì không còn xe buýt đi từ xã Vu Gia, qua cầu Giao Thủy xuống quốc lộ 1.

Theo nhiều ý kiến phản ánh, không còn những tuyến xe buýt đi về vùng ven thành phố là rất thiệt thòi cho người dân. Nhiều gia đình phải mượn tiền mua xe máy cho con đi học, sau đó dành dụm để trả nợ vì không có phương tiện công cộng.

Nhiều người đi làm phải đi “xe ghép”, với số tiền phải trả gấp đôi, thậm chí gấp ba so với xe buýt, song không còn cách nào khác. Đây cũng là cơ hội để “xe ghép”, xe trá hình lộng hành do không phải đăng ký kinh doanh nên không đóng thuế, lại nằm ngoài tầm kiểm soát của ngành chức năng.

Xe buýt tuyến Tam Kỳ - sân bay Chu Lai đang trả khách tại sân bay Chu Lai. Ảnh: CÔNG TÚ

Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng thông tin, tính đến tháng 7/2025, ngành chức năng thành phố đang quản lý 211.050 ô tô; 2.323.100 xe máy; đó là chưa kể phương tiện từ nơi khác qua địa bàn.

Rõ ràng, hạ tầng giao thông không theo kịp với tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân. Nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trên đường luôn hiển hiện, mà người điều khiển xe máy là đối tượng dễ bị tổn thương nhiều nhất.

Chính vì vậy, nguyện vọng mở lại một số tuyến buýt, phục vụ nhu cầu của nhân dân cần được xem xét, giải quyết.