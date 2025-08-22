Chính trị Cần lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ ĐNO - Đó là nội dung nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố vào chiều 22/8.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.

Theo báo cáo, sau hợp nhất, Hội Nông dân (HND) thành phố sớm ổn định địa điểm làm việc, củng cố tổ chức bộ máy ổn định từ thành phố đến 93 xã/phường, hoàn thành sớm công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính giữa HND tỉnh Quảng Nam và HND thành phố Đà Nẵng (cũ).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

HND thành phố chủ động theo dõi, chỉ đạo HND các phường, xã ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các xã, phường và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, HND thành phố kiến nghị một số vấn đề liên quan đến bố trí kinh phí, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng, bố trí mua sắm phương tiện công tác, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho HND cấp xã/phường có đủ phương tiện làm việc trên môi trường số hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, HND thành phố cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Đồng thời, Hội Nông dân thành phố làm rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, tăng cường bám cơ sở, kết nối doanh nghiệp, tổ chức hợp tác xã để hoạt động hội hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian đến, HND thành phố nghiên cứu xây dựng mô hình làng nông nghiệp có sản phẩm đặc trưng trở thành sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn, theo phương châm thà ít mà tốt.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, HND thành phố cần sớm ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới từ cấp thành phố đến phường, xã; thường xuyên tập huấn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cấp hội phường, xã, qua đó việc vận hành bộ máy hội thông suốt trong khối Mặt trận, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ địa bàn cơ sở.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, HND thành phố xác định rõ thuận lợi, khó khăn và thách thức để chủ động hướng dẫn, vận động nông dân thích ứng, hướng đến nông dân số. HND cần tổ chức giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên, công tác chuẩn bị đại hội HND các cấp cần chu đáo, chất lượng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận kết quả đạt được thời gian qua của HND thành phố, đồng thời nhấn mạnh, trong điều kiện cho phép, thành phố sẽ nỗ lực hỗ trợ để hội đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất.

Thời gian tới, HND thành phố cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương lớn, mới của Trung ương và thành phố; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đi vào thực chất, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ.

Chú trọng giảm hành chính hóa, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nông dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho nông dân.

HND các cấp thành phố tích cực phối hợp, tham gia chương trình phát triển nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động triển khai chương trình kết nghĩa giữa các xã, phường trong các hội, đoàn thể của thành phố với các nội dung, sản phẩm cụ thể, nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân vùng miền núi, dân tộc thiểu số.