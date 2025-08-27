Y tế Can thiệp kịp thời cho trẻ rối loạn ngôn ngữ Không ít trẻ chậm nói được phát hiện từ sớm nhưng cha mẹ chỉ đưa đi khám khi có người nhắc nhở, khiến trẻ bỏ lỡ “thời điểm vàng” can thiệp, ảnh hưởng đến học tập và hòa nhập xã hội.

Cần can thiệp kịp thời cho trẻ rối loạn ngôn ngữ. Ảnh: T.D

Những dấu hiệu nhận biết rối loạn ngôn ngữ

Chị Hà Thị Mỹ Phương (phường Cẩm Lệ) chia sẻ, con gái chị 5 tuổi, sắp bước vào lớp 1 nhưng giọng nói vẫn ngọng, vốn từ hạn chế. Lo lắng con sẽ gặp khó khăn trong học tập, chị mong muốn được tư vấn về thời điểm thích hợp để can thiệp cũng như địa chỉ uy tín tại thành phố có thể hỗ trợ. Trường hợp của chị Phương không hiếm.

Theo bác sĩ Võ Văn Chiến, Khoa Phục hồi chức năng Nhi - Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố, trẻ bị rối loạn ngôn ngữ thường biểu hiện chậm nói so với mốc phát triển bình thường, vốn từ ít, phát âm sai nhiều, nói không rõ hoặc khó diễn đạt ý bằng lời.

Một số trẻ chỉ nói được từ đơn, không ghép câu hoặc không hiểu và không thực hiện được các yêu cầu đơn giản. Nhiều em có xu hướng dùng cử chỉ thay cho lời nói. Đây đều là những dấu hiệu mà cha mẹ có thể quan sát sớm tại nhà để kịp thời phát hiện.

Não bộ trẻ nhỏ có khả năng thích nghi, phục hồi rất cao trong những năm đầu đời, đặc biệt giai đoạn 18-36 tháng tuổi. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, trẻ dễ gặp khó khăn trong học tập, giảm sự tự tin và hạn chế khả năng hòa nhập xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố, cho biết trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 550 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú, ngoại trú, ban ngày. Trong đó, có hơn 250 bệnh nhi mắc các dạng khuyết tật, rối loạn phát triển đến để can thiệp và phục hồi chức năng.

Phương pháp can thiệp

Hiện nay, điều trị rối loạn ngôn ngữ được triển khai theo hướng đa ngành, trong đó âm ngữ trị liệu giữ vai trò trung tâm, giúp trẻ luyện phát âm, mở rộng vốn từ và cải thiện khả năng diễn đạt. Trẻ còn được tham gia các hoạt động kích thích giao tiếp qua trò chơi, âm nhạc, hình ảnh, kết hợp trị liệu hành vi, hoạt động trị liệu và giáo dục đặc biệt để rèn kỹ năng xã hội, sự tập trung và hòa nhập.

Các bác sĩ hướng dẫn trẻ trị liệu can thiệp rối loạn ngôn ngữ. Ảnh: T.D

Theo bác sĩ Võ Văn Chiến, tại bệnh viện các bác sĩ còn kết hợp y học cổ truyền như điện châm, bấm huyệt nhằm tăng cường sức khỏe, hỗ trợ phát triển trí tuệ và ngôn ngữ.

Mỗi trẻ đều có kế hoạch can thiệp cá nhân hóa, linh hoạt tùy mức độ và nguyên nhân rối loạn. Trẻ học ngôn ngữ không chỉ trong giờ trị liệu mà qua từng bữa ăn, trò chơi, câu chuyện hằng ngày. Sự kiên nhẫn, yêu thương và đồng hành của cha mẹ giúp trẻ tiến bộ nhanh, bền vững.

Do đó, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với chuyên viên, đồng thời tạo môi trường giao tiếp tích cực cho con.

Các mốc phát triển cần lưu ý: 12 tháng nói từ đơn, 18 tháng khoảng 10-20 từ, 2 tuổi nói câu 2 từ, 3 tuổi nói câu dài, hiểu lời dặn. Nếu trẻ chậm hơn, ít giao tiếp mắt, không bắt chước hay không hiểu lời nói thì nên đưa đến cơ sở chuyên khoa để được can thiệp sớm.

Bác sĩ khuyến nghị: “Phát hiện và can thiệp trước 3 tuổi là lý tưởng, song ngay cả trước 5 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện.”

Can thiệp kịp thời không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mà còn mở ra cơ hội hòa nhập, nuôi dưỡng sự tự tin, hành trang vững vàng cho tương lai.