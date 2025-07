Du lịch Cẩn trọng “bẫy lừa” mùa du lịch Dù cẩn trọng kiểm tra “tick xanh”, thông tin từ trang quảng cáo lẫn soi tương tác trong các bài đăng, nhiều người vẫn bị rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo khi có nhu cầu mua vé máy bay, mua tour du lịch hoặc đặt phòng khách sạn...

Công an khuyến cáo người dân có nhu cầu đặt phòng khách sạn, tour du lịch cần kiểm tra kỹ thông tin. Ảnh minh họa

“Tick xanh” cũng... giả mạo

Bước vào mùa du lịch hè 2025, nhu cầu tìm kiếm vé máy bay, đặt tour du lịch, đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh doanh nghiệp lữ hành hoặc khu du lịch, khách sạn để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và niềm tin của người dân.

Đầu tháng 7, nhân dịp nghỉ hè của con, anh Thanh Nhật (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) dự định đưa gia đình đi du lịch ở Quy Nhơn (Gia Lai). Lần theo các bài đánh giá về nơi lưu trú, anh Nhật tìm được một khách sạn khá ưng ý để đặt phòng. Tuy nhiên, khi gõ tên của khách sạn để tìm kiếm trang fanpage để liên hệ, anh Nhật mới phát hiện có đến... 5 trang fanpage cùng tên, cùng địa chỉ và hình ảnh, thông tin liên quan.

“Tôi suýt nữa bị lừa khi nhắn tin vào một trang fanpage có “tick xanh” mang tên khách sạn mình muốn đặt. Tài khoản này đăng nhiều hình ảnh giống hệt website chính thức của khách sạn. Tuy nhiên, tôi quyết định gọi trực tiếp đến số điện thoại của khu nghỉ dưỡng để xác minh và được thông báo số điện thoại, thông tin chuyển khoản để đặt cọc mà fanpage trên cung cấp là giả. May mắn là tôi chưa chuyển tiền, nếu không đã mất trắng” - anh Nhật nói.

Chị Nguyễn Thị Lệ, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hàn Giang (trụ sở tại phường Cẩm Lệ) chia sẻ, có không ít trường hợp mạo danh cả công ty lữ hành bán vé máy bay, đặt tour du lịch, đặt phòng khách sạn mùa cao điểm du lịch để lừa đảo.

“Đánh vào tâm lý khách hàng sợ thiếu phòng cũng như giá cả tăng cao mùa du lịch, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp cận bằng cách sử dụng các trang giả mạo, chạy quảng cáo, đăng tải thông tin tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi tiếp cận được người có nhu cầu, các đối tượng sử dụng hình ảnh từ chính địa chỉ thật để dẫn dụ, hối thúc, yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc để chiếm đoạt. Mọi người dân nên cảnh giác, có thể đặt qua các công ty lữ hành uy tín, có địa chỉ rõ ràng”, chị Lệ cho biết.

Cảnh giác, kiểm tra từ nhiều nguồn

Theo đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, các đối tượng lừa đảo thường thuê dịch vụ cấp tích xanh trên Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã có tích xanh, sau đó đổi tên thành các khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc doanh nghiệp lữ hành uy tín.

Những tài khoản này được sử dụng để chạy quảng cáo và đăng tải thông tin nhận đặt vé máy bay, phòng khách sạn, tạo sự tin cậy với người dùng. Chúng còn đưa ra các chương trình du lịch hấp dẫn với giá thành ưu đãi hơn với các cơ sở chính thống, kèm thông tin quỹ vé, quỹ phòng còn dồi dào để tránh sự nghi ngờ. Nhiều trang Facebook thậm chí sao chép toàn bộ nội dung chính thống của các cơ sở thật, khiến người dân khó nhận diện.

Sau khi thu hút sự quan tâm, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền trước để đặt cọc, cung cấp mã đặt phòng giả mạo và tiếp tục yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền. Khi nạn nhân phát hiện hoặc nghi vấn lừa đảo, các tài khoản này thường đã khóa, xóa tài khoản khiến việc truy vết trở nên khó khăn.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, người dân cần hết sức cảnh giác khi đặt phòng hoặc mua các combo du lịch qua mạng. Trước tiên, cần kiểm tra kỹ thông tin từ các tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ, bao gồm Facebook, TikTok hoặc các website chính thống của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú. Hầu hết tài khoản giả mạo đều mới thành lập, mới đổi tên hoặc chỉ đăng bài quảng cáo trong thời gian ngắn. Người dân có thể dễ dàng nhận diện những dấu hiệu này và tuyệt đối không giao dịch với các tài khoản đáng ngờ.

“Ngoài ra để đảm bảo an toàn, người dân nên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chính thức của các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng để xác minh mã đặt chỗ hoặc đánh giá uy tín của đại lý trước khi thanh toán. Trong trường hợp không may bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời”, Đại tá Nguyễn Thành Long khuyến cáo.