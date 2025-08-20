Quy hoạch - Đầu tư Cần xem xét quy trình, rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh công tác triển khai các dự án thoát nước khu vực sân bay Đà Nẵng ĐNO - Chiều 20/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban Đô thị HĐND thành phố và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án thoát nước khu vực sân bay Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn kết luận buổi làm việc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hệ thống thoát nước ở thành phố Đà Nẵng hiện chưa đồng bộ nên khi vào mùa mưa, tại một số khu đô thị thấp hơn thường bị ngập úng cục bộ. Khu vực thường xuyên ngập như đường Hàm Nghi, Hà Huy Tập, cuối đường Trưng Nữ Vương... ở trung tâm thành phố. Nguyên nhân một phần do nước từ sân bay Đà Nẵng thoát nhanh về khu vực trung tâm.

Hiện nay, UBND thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về các nội dung đề xuất và dự kiến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 21 dự án thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố; trong đó có dự án cải tạo các hồ điều tiết và xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực sân bay Đà Nẵng.

Dự kiến có 5 cửa phai để điều tiết, giữ nước trong các khu vực hồ sân bay theo hướng thoát nước chậm, hạn chế ngập khu vực sân bay, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo đại diện Ban Đô thị HĐND thành phố, việc đầu tư, nạo vét các hồ điều tiết trong sân bay do công tác phối hợp, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan chưa kịp thời nên tiến độ triển khai quá chậm. Giải pháp trước mắt để hạn chế ngập úng trong mùa mưa là có thể tách riêng nội dung triển khai 5 cửa phai điều tiết lượng nước thoát từ sân bay ra khu dân cư thành dự án riêng để làm trước.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thống nhất đề xuất của Ban Đô thị có văn bản đề nghị UBND thành phố sớm triển khai trước 5 cửa phai; đề nghị các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND thành phố việc thực hiện quy trình, thủ tục theo hướng rút ngắn nhất để dự án sớm được triển khai.

Đối với việc xử lý ngập úng khu vực bên ngoài sân bay, thành phố đang triển khai cùng lúc nhiều dự án, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với hệ thống thoát nước trong khu vực sân bay, thời gian tới các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khảo sát thực tế và tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thực hiện.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo thông tin phản ánh của cử tri và báo chí về việc xử lý tình trạng xả nước thải ra các cửa biển dọc khu vực biển Mỹ An - Mỹ Khê, thuộc phường An Hải và phường Ngũ Hành Sơn.

Theo Sở Xây dựng, khu vực này có 3 gói thầu xử lý thoát nước để đấu nối hệ thống thoát nước thải, thu gom đưa về trạm xử lý nước thải.

Hiện nay công trình hệ thống thu gom nước thải riêng khu vực Mỹ An - Mỹ Khê đã hoàn thành công tác xây dựng và đấu nối nước thải. Tuy nhiên, hệ thống thu gom nước thải, công tác vận hành còn một số bất cập, cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng nước thải xả ra biển qua cửa xả qua đợt mưa đầu.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc đấu nối nước thải của các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại khu vực.

UBND thành phố và các cơ quan chức năng, các địa phương cần phối hợp với đơn vị liên quan đảm bảo công tác nạo vét lòng cống, hạn chế tình trạng rác thải bị ứ đọng; đồng thời xây dựng phương án xử lý trong tình huống nước mưa dâng cao, giảm tình trạng nước thải chảy tràn ra biển.