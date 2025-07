An ninh trật tự Cảnh báo chiêu trò lợi dụng sáp nhập để lừa đảo Lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân, dựng lên những kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong nhân dân. ẢNH: ĐVCC

Theo phản ánh của người dân, hiện nay xuất hiện một số đối tượng giả mạo thông báo của cơ quan Công an, yêu cầu người dân đến trụ sở Công an phường, xã để “cập nhật thông tin cá nhân” do có thay đổi địa giới hành chính.

Các đối tượng dụ dỗ người dân “tiết kiệm thời gian” bằng cách gửi đường link giả mạo và hướng dẫn cập nhật thông tin trực tuyến. Khi nạn nhân đăng nhập vào các đường link này, mã độc được cài đặt vào thiết bị, từ đó giúp các đối tượng dễ dàng kiểm soát điện thoại, máy tính, đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Chị Hà Thị Linh Đan (trú phường An Hải) cho biết, vừa qua chị nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là công an, yêu cầu cung cấp thêm thông tin để “đồng bộ hóa giấy tờ”, viện lý do sau ngày 1/7 địa phương tiến hành sáp nhập nên cần cập nhật dữ liệu mới.

“Thấy tôi có vẻ tin tưởng, người này liền đưa thêm số điện thoại của một người tự xưng là cán bộ hành chính công để hẹn lịch làm việc”, chị Đan kể. Tuy nhiên, sau khi hỏi lại hàng xóm và kiểm tra thông tin, chị xác định đây là một hình thức lừa đảo nên kịp thời dừng lại, không làm theo hướng dẫn.

Lúc 9 giờ 17 phút ngày 13/7, chị H.N.T (SN 1994, trú phường Thanh Khê) nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo chị cần cập nhật thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID theo quy định mới.

Do không kiểm chứng thông tin, chị T. làm theo hướng dẫn, đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện thanh toán “phí giao dịch” 22.000 đồng qua tài khoản ngân hàng. Sáng hôm sau, khi kiểm tra tài khoản, chị T. hoảng hốt phát hiện bị mất 129 triệu đồng mà không rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, ứng dụng định danh điện tử VNeID bắt đầu cập nhật thông tin quê quán mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước thay đổi này, nhiều người dân háo hức truy cập vào ứng dụng để xem, sau đó, chia sẻ hình ảnh giao diện của căn cước công dân hay thông tin quê quán mới lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, có thể bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc công khai hình ảnh căn cước trên VNeID chỉ để “cập nhật” quê hương sau sáp nhập đang vô tình đẩy người dùng vào nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ phường, xã hoặc công an, gọi điện với lý do “hướng dẫn cập nhật thông tin” hoặc “đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID”.

Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng gửi mã OTP hoặc đường link giả mạo chứa mã độc, yêu cầu người dùng đăng nhập, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch. Từ đó, chúng chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn mới này trong cộng đồng nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người chưa quen sử dụng công nghệ.

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân cần trình báo để kịp thời xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.